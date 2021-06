Diletta Leotta a Istanbul da Can Yaman: profumo di fiori d’arancio?

Diletta Leotta vola in Turchia per conoscere la famiglia di Can Yaman, a cui è legata da qualche mese. A breve il grande passo?

Diletta Leotta, nota e chiacchierata conduttrice di Dazn è volata in Turchia, a Istanbul, nella città del compagno Can Yaman, che ha deciso di presentarla alla famiglia.

Un gesto che profuma proprio di fiori d’arancio. E nelle foto postate su Instagram sono raggianti e innamorati, alla faccia delle voci che qualche mese fa li volevano in crisi.

Il bellissimo attore turco sta facendo scoprire i tesori della sua terra alla fidanzata, che su Instagram regala un reportage di tutto rispetto, dai piatti tipici a una romantica gita in barca sul Mar di Marmara, al tramonto, fino ad arrivare a Poyrazkoy, sull'affascinante stretto del Bosforo. Lui, riservatissimo sulla sua vita privata, non compare in nessun video o foto, ma i sorrisi di Diletta parlano per entrambi.

Diletta Leotta e il matrimonio con Can Yaman, partito il toto-data

I due, che stanno insieme dal febbraio scorso, da subito hanno parlato di matrimonio, tanto che lui, solo dopo qualche mese, le ha regalato un anello da ben 40 mila euro. “Ci devo pensare” avrebbe risposto la conduttrice quel giorno di fronte alla richiesta, ma pare abbia fatto presto a capire che era proprio Can il grande amore che aspettava da sempre.

Un amore che potrebbe essere arrivato al momento del grande passo, almeno secondo gli sguardi languidi che si vedono dalle foto. Ed è partito ufficialmente il toto-data, in attesa dell’ufficialità da parte di Diletta.