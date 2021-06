Elisabetta Gregoraci: “Adesso ve le canto io!”

Novità per la bellissima conduttrice tv Elisabetta Gregoraci, da metà luglio al timone di Battiti Live. La notizia lascia a bocca aperta i fan

E’ abituata a stupire, Elisabetta Gregoraci, sia nella vita privata che in quella professionale. Anche questa volta non si è di certo tirata indietro, come dimostra la notizia che ha stupito e deliziato i suoi follower.

La stupenda calabrese di Soverato, classe 1980, dopo l’esperienza al Gf Vip 5 non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. Dopo le polemiche e gli innumerevoli gossip sulla sua relazione con Pierpaolo Pretelli, dovute anche ad una situazione familiare da tutelare, Elisabetta pare aver voltato pagina.

Ora si concentra solo sulla carriera, oltre che dedicarsi all’amatissimo figlio Nathan Falco, ovviamente. Da anni ha infatti un appuntamento fisso che l’aspetta e al quale non intende rinunciare per nulla al mondo: Battiti Live.

L’appuntamento con l’evento musicale quest’anno è come di consueto per la metà di luglio su Italia 1 e la vedrà alla conduzione assieme al collega e amico Alan Palmieri, questi anche direttore artistico dello show.

Tanti gli artisti ad esibirsi, solo l’hanno scorso a salire sul palco sono stati cantanti del calibro di Francesco Gabbani, Irama, J-Ax e i Pinguini Tattici Nucleari, solo per citarne alcuni.

Quest’anno però, la manifestazione canora vedrà la partecipazione straordinaria di una debuttante. Scopriamo di chi si tratta.

Elisabetta Gregoraci pronta al debutto

La showgirl ex moglie di Briatore ha lanciato la notizia bomba tramite il suo social preferito, Instagram, spiazzando i suoi ammiratori che di certo non si aspettavano questo nuovo colpo di scena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Sì, perchè la protagonista della nuova canzone che accompagnerà tutte le puntate della manifestazione canora altri non è che lei!

La Gregoraci, assieme al fidato Alan ha infatti inciso un pezzo destinato a diventare un tormentone estivo: Anno Zero, un reggaeton divertente e spensierato tutto da ballare.

“Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto” ha raccontato, dichiarandosi entusiasta dell’esperienza.

–> Leggi anche Elisabetta Gregoraci, molta paura per la conduttrice. Salvata da suo figlio

–> Leggi anche Elisabetta Gregoraci una sirena in costume: che bombe! FOTO

Appuntamento quindi con Battiti Live ed Elisabetta su Italia 1, per un’estate di nuovo da vivere a ritmo di musica.