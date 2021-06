Emma Marrone incontenibile: “Orgogliosa di sganciare questo missile!”

Emma Marrone non si trattiene più: la nota cantante, stella di Amici di Maria De Filippi, esplode in uno sfogo. Un missile sganciato su Loredana Berté.

Emma Marrone non è famosa per “mandarle a dire”, anzi. La cantante nata a Firenze e cresciuta in Salento a Lecce, è un’esplosione di grinta e talento. Sembra così lontano quel 2010 quando l’artista debuttava e vinceva il programma Amici di Maria De Filippi. Un successo incontenibile, così come la sua personalità, che la portò in vetta alle classifiche.

Inizia ufficialmente la carriera di Emma Marrone, adorata dai fan e rispettata dai colleghi artisti. Una vita da leonessa mentre ha combattuto per la sua salute, minata due volte dal cancro. Ma la cantante rock è una roccia e ora, decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Una dichiarazione shock che è davvero un fulmine a ciel sereno.

Emma Marrone: “Ora non me ne frega più niente. Orgogliosa di sganciare questo missile!”

In una recente intervista, Emma Marrone ha fatto una dichiarazione molto importante e diretta. Gli argomenti trattati riguardavano la sua personalità e il suo lavoro. Esasperata dalle critiche incessanti sulla sua professionalità, la cantante è sbottata in uno sfogo chiaro e conciso. Emma ha affermato: “Non devo dimostrare più niente a nessuno se non a me stessa. So quanto valgo e il valore che do al mio lavoro”.

Ma cosa è accaduto esattamente? Sembra che attorno a Emma Marrone continuino ad aleggiare critiche e pregiudizi, soprattutto riguardo alla sua credibilità artistica. L’artista, infatti, ha saputo farsi rispettare da grandi della canzone italiana, come per esempio il compianto Franco Battiato, la cui mancanza toglie ancora oggi il fiato. Esisteva un rapporto di grande stima tra i due, sia a livello umano, sia a livello professionale.

Ma non tutti hanno la stessa idea rispetto alla Marrone. Per esempio Loredana Berté.Emma Marrone ha finalmente detto la verità sul rapporto con la storica rock star e ha dichiarato che Loredana sia per lei una leggenda vivente. Tra di loro esiste un rapporto viscerale madre-figlia che è culminato in una collaborazione a dir poco esplosiva.

Lo ha detto la stessa Emma sul suo profilo Instagram, “orgogliosa di sganciare questo missile”, ovvero l’uscita del nuovo album Che sogno incredibile, realizzato proprio con la Berté.