Eurojackpot vincente, ecco i sette numeri fortunati della settimana

Come da tradizione ogni venerdì Eurojackpot dà appuntamento ai suoi seguaci per le estrazioni settimanali.

Il gioco è il “5+2” ovvero sette cifre che in totale caratterizzano la successione fortunata del gioco, ha come premio per il vincitore un bottino finale di milioni di euro.

Ieri, ultimo venerdì del mese, si è chiuso il periodo di giocare relative al mese di giugno. La combinazione vincente di sette cifre è stata la seguente 30 – 4 – 22 – 47 – 17. L’Eurojackpot ritornerà venerdì prossimo, 2 luglio 2021 con una nuova serie di numeri fortunati che potranno cambiare la vita di qualche fortunato.

Per coloro che hanno tentato la fortuna è raccomanda l’attenta osservazione del le cifre che compaiono sulla propria ricevuta e, per essere certi di aver vinto il premio in palio, si può procedere con delle controverifiche.

Come scoprire se siete vincitori dell’Eurojackpot

È possibile accertarsi della vittoria attraverso SisalTv o l’app ufficiale di Eurojackpot, scaricabile gratuitamente su ogni dispositivo mobile. Metodi più tradizionali da adottare potrebbero essere la verifica sul sito dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli o direttamente il sito ufficiale del gioco Eurojackpot dove compariranno anche le quote distribuite tra i vari Paesi concorrenti.

A partecipare all’Eurojackpot sono 18 Paesi d’Europa che si sfideranno e sfideranno la sorte nella speranza di poter ottenere una vincita sostanziosa. I dati sulle vincite passate sono fornite da Agipronews riporta fedelmente tutte le maggiori vincite intercettate e dei Paesi più fortunati nel gioco.

Per il momento non è stato riscontrato un vincitore per il famoso gioco “5+2”, come spesso accade, in caso di mancata vincita, il jackpot milionario continua a lievitare ancora di più.

Ad oggi la cifra stimata raggiunta è pari a 47 milioni di euro, un numero che attirerà a sé gli occhi di giocatori abituali e non.