Giulia Stabile, la confessione: “Avevo un problema serio, mi vergognavo”

Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, fa una confessione sul suo passato: “Ero scheletrica, mi vergognavo. Mia madre si preoccupava”.

Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici e uno dei personaggi del momento, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, insieme al fidanzato e compagno nel talent Sangiovanni.

Nell’intervista, Giulia si è raccontata a fondo, anche relativamente ad aspetti privati della sua vita. Con la sua risata e la sua spontaneità ha vinto i tanti pregiudizi ed anche il bullismo che l’hanno accompagnata durante l’adolescenza.

Un altro degli aspetti su cui la ballerina si è soffermata è il corpo, confessando: “Ero scheletrica, mettevo la felpa per non farlo vedere. Mia madre, preoccupata, mi diceva: “Se non mangi, dovremo fare le punture”. Lo faceva per farmi spaventare, o forse era vero”.

Giulia Stabile sul rapporto con Sangiovanni: “Mai provato l’amore prima di lui”

Sia Giulia Stabile che Sangiovanni sono entrambi i personaggi del momento e protagonisti assoluti del panorama del gossip italiano.

I due ragazzi, che hanno entrambi partecipato ad Amici 20, infatti continuano a veder crescere i followers e sono promotori di messaggi positivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

La coppia, che sin da Amici ha fatto sognare tutti, si è raccontata a lungo nell’intervista con Vanity Fair, e Giulia ha parlato delle sue origini e dell’ evoluzione individuale che ha avuto, da sola e in coppia con Sangiovanni.

Ha raccontato poi tantissimi aspetti delle emozioni vissute ad oggi col fidanzato, spiegando: “Non avevo mai provato l’amore prima di lui: é un po’ come stare alle giostre, sui seggiolini volanti, come se ti mancasse quasi l’aria”.

–> LEGGI ANCHE Wanda Nara, top estremo: il décolleté esplode – FOTO

–> LEGGI ANCHE Giuliana Danzé irriconoscibile, il post che conferma la violenza subìta

Poi è tornata sul bullismo e sull’accettazione personale raccontando di aver sempre usato il trucco, almeno fino all’arrivo di Sangiovanni: “Prima di lui, mai senza correttore, rimmel: non mi sono mai piaciuta ed avevo difficoltà anche nel sostenermi allo specchio. Ora esco dalla doccia e dico ‘Ok, sono io, così è’…”.