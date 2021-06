Mara Venier: ecco perchè è finita tra me e Jerry Calà

Sono state una delle coppie più amate dello showbiz degli anni Ottanta, Mara Venier racconta perchè non ha funzionato

La Zia Mara, è risaputo per chi la conosce bene, non è una donna che ha paura di dire le cose come stanno. Sono celebri i suoi scontri con alcuni follower etichettati nei modi più fantasiosi e coloriti.

La Venier ne ha per tutte, anche per le persone a lei più vicine e che conosce molto bene. Uno tra tutti il suo secondo ex marito, Jerry Calà.

Famosissimo cabarettista e attore, ex Vicolo Miracoli, lo storico gruppo fondato con Umberto Smaila e Franco Oppini, Calogero Alessandro Augusto Calà nasce a Catania nel 1951.

Durante gli anni Ottanta diventa famosissimo e l’emblema del “rampantismo” di quel periodo, partecipando a numerosi film comici diretto da registi quali: Francesco Massaro, Marco Risi e naturalmente i fratelli Vanzina.

Sono gli anni in cui fa coppia fissa proprio con Mara Venier, con la quale nel 1984 a Las Vegas si sposa. Un matrimonio non certo fortunato il loro, destinato a finire di lì a poco nel 1987.

Tra i due però l’amicizia non è mai finita, tanto che tuttora si frequentano nonostante i rispettivi partner. L’attore è spesso di casa a Roma dalla conduttrice e dal marito Nicola Carraro, suo grande amore.

La Venier su Calà: “Me ne ha fatte di ogni”

Come raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo qualche tempo fa, la vita con lui non è stata esattamente una passeggiata di salute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Ad una stupefatta padrona di casa, la bionda conduttrice ha infatti confidato di essere stata tradita più volte da Jerry Calà durante tutto il corso della loro storia d’amore: “Era un birichino” ha ricordato.

Non solo, ha raccontato di averlo pizzicato in flagrante addirittura durante la festa per il loro matrimonio, mentre si dava da fare in bagno con un’altra: “Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me”.

Il loro amore si è poi tramutato in grande amicizia, tanto che ora lo ritiene uno dei suoi maggiori confidenti, sempre al suo fianco nei momenti più bui.

il cabarettista, però, dopo tanto tempo, ci tiene a dire la sua, ricordandosi le cose in modo un po’ diverso, come ha spiegato a Il Quotidiano Nazionale.

“Leggenda. Mara esagera apposta. Marachelle ne ho fatte, ma non quella volta” ha chiarito. Intanto l’ultima puntata di Domenica In è alle porte, e ospite in studio dalla ex moglie ci sarà proprio l’attore.