Belen Rodriguez non ce la fa più: “Sto scoppiando!”

Belen pubblica i suoi ultimi scatti nell’attesa di diventare mamma per la seconda volta. I follower stregati ma lei non ce la fa più

La bellissima argentina è al settimo cielo: manca davvero pochissimo al grande evento e lei si mostra attraverso il suo profilo Instagram a tutti i suoi 10 milioni di follower.

Belen è ormai agli sgoccioli, la nascita della bambina, Luna Marie, è prevista infatti per la metà di Luglio. La piccina è la secondogenita per la soubrette, dopo i figlio Santiago avuto da Stefano De Martino e la prima col suo attuale compagno, Antonino Spinalbese.

Un amore il loro, cresciuto a tempo di record: si sono conosciuti solo un anno fa, complice l’amica Patrizia, e il colpo di fulmine è stato immediato. All’inizio, a dire la verità, la Rodriguez ha cercato di andare con i piedi di piombo, vista la differenza di età fra lei e l’hair stylist (lei ha 36 anni, lui 25), temendo fosse un fuoco di paglia.

Ben presto però non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare alla passione, e il resto è storia: dopo alcuni mesi Belen è rimasta incinta del bel ligure.

Una gravidanza che fa bene alla donna, a quanto pare, visto che dai suoi ultimi scatti appare radiosa e bella come non mai.

Belen scherza: “Sembra che sto per esplodere!”

L’argentina sta passando questi ultimi giorni di attesa in una villa sul lago di Como, in tutta tranquillità e cercando anche un po’ di refrigerio. Come dichiarato da lei stessa ai fan tramite una storia IG, il parto potrebbe essere molto più vicino di quanto sembri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Con lei anche il figlio Santiago, che nei giorni scorsi si è reso protagonista di un simpatico siparietto. Accusato dalla madre di essere viziato, il bambino ha risposto dicendole di prepararsi perchè anche la sorellina sarà così e che se non la vizierà la mamma, ci penserà lui a farlo. Un momento tenerissimo.

–> Leggi anche Belen, la mamacita bollente fa tirare un sospiro di sollievo ai fan

–> Leggi anche Che fine ha fatto Belen? La showgirl è sparita dai social. Il motivo stupisce

“Sono alla 36ma settimana, Santiago l’ho avuto alla 37ma” ha raccontato ai fan, proseguendo poi ironicamente e tradendo un po’ di insofferenza: “Sto per esplodere!”. Luna Marie spinge per farsi conoscere, a quanto sembra.