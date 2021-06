Chiara Ferragni in Grecia per Nespresso, bella come una dea. Gli scatti fashion e quelli supersexy che dividono i suoi follower.

Chiara Ferragni sa come far parlare di se, non le importa se bene o male, l’importante che se ne parli.

Mentre il marito Fedez continua a promuovere in radio il suo brano di successo “Mille” insieme ad Orietta Berti ed Achille Lauro, la Ferragni si sta dedicando ad uno dei suoi partner di successo: parliamo di Nespresso, che recentemente ha prodotto delle nuove capsule aromatizzate dedicate proprio all’influencer.

E ora sempre in collaborazione con Nespresso ha deciso di inaugurare un nuovo temporary bar ad Atene. Un’ottima occasione per legare il lavoro ad un po’ di relax e di mare.

Non ha perso quindi occasione di mostrarsi su Instagram direttamente dal lussuosissimo resort greco mentre sfoggia un bel bikini rosa e mostrandosi in pose ammiccanti.

E si sa, Chiara fa discutere tutti ogni volta che posta una sua foto “hot”, c’è chi la osanna e chi, come sempre, fa battute poco simpatiche.

La foto ha già raccolto più di 500 mila like e la maggior parte dei commenti è sicuramente di apprezzamento. C’è sempre però chi si diverte a fare il bastian contrario, o magari la pensa davvero così, e ha criticato la Ferragni per il suo lato A poco abbondante: “Spendi questi 7/8 mila euro e ti fai un bel seno!”, ha scritto qualcuno sotto il post.

Chiara Ferragni: lo scatto sotto la doccia, una dea

Ma Chiara non si cura molto delle critiche e ama mostrarsi per quello che è, anche senza veli.

Come lo scatto postato poche ore dopo, dove si mostra sotto la doccia completamente nuda, anche se di schiena. Bellissima proprio come una dea greca, come le sottolinea nei commenti la sua amica storica Veronica Ferraro: “Ma ti sei fatta male cadendo dall’olimpo?”, le chiede scherzosa.

Come prevedibile lo scatto ha ottenuto molti commenti positivi, ma anche qui non sono mancati i soliti commenti bacchettoni che le ricordano che lei sia una madre, e per questo, a loro dire, non dovrebbe prestarsi a questi scatti.

In ogni caso in questi giorni in Grecia Chiara Ferragni sta sfoggiando una serie di look che stanno già spopolando, come il vestito glitterato, il vestito in pizzo bianco e le bellissime treccine, e come sempre si conferma un’icona di stile.