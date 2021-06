Covid Italia, il bollettino di oggi 27 giugno: i dati aggiornati dei nuovi positivi, dei morti e dei guariti.

In Italia la situazione generale è in netto miglioramento: da domani stop anche all’utilizzo delle mascherine all’aperto. La Valle D’Aosta passa invece in zona bianca: tutto il Paese si troverà quindi nella fascia di colore in cui non sono previste restrizioni. Vietato però rilassarsi: la Variante Delta sta circolando anche qui e ci sono diversi focolai. La situazione negli altri Paesi desta grande preoccupazione.

Russia e Gran Bretagna stanno registrando bollettini simili ai mesi invernali, a Sydney lockdown per le prossime due settimane. La variante cosiddetta indiana minaccia anche gli Stati Uniti: tra qualche settimana diventerà dominante. Tralasciando ciò, focalizziamo ancora la nostra attenzione sul bollettino diramato oggi 27 giugno 2021.

Covid Italia, il bollettino di oggi 27 giugno: dati aggiornati

Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 782 a fronte di 138.391 tamponi. Leggermente in salita il tasso di positività (0.56% quello di oggi). Le nuove vittime registrate sono 14.

Cala ancora la pressione sugli ospedali: i pazienti in terapia intensiva sono 294 (-4 rispetto a ieri) e quelli nei reparti ordinari sono 1.743 (-28 rispetto a ieri). Con i 14 morti registrati oggi, le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus dall’inizio dell’emergenza in Italia sono 127.472. Con i 1.336 guariti registrati oggi, le persone che hanno sconfitto il virus nel nostro paese sono 4.073.435.

–> LEGGI ANCHE COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 26 GIUGNO: I DATI AGGIORNATI

–> LEGGI ANCHE COVID ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 25 GIUGNO: I DATI AGGIORNATI

Gli attualmente positivi sono 57.162: si assiste allora ad un calo di 570 tra ieri e oggi. Con il timore della variante Delta, i virologi e i politici italiani stanno chiedendo a gran voce ai cittadini di vaccinarsi. Le persone che hanno ricevuto in Italia almeno la prima dose sono 49.5 milioni (17,6 milioni hanno ricevuto entrambe le dosi). Il caso Astrazeneca ha solo leggermente rallentato il tutto: sono previste ulteriori consegne di Pfizer e Moderna nel mese di luglio.