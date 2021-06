L’indimenticabile protagonista della serie tv Don Matteo parla della nuova stagione in arrivo e confessa quando dirà addio al suo personaggio

L’annuncio del suo addio ha gettato nello sconforto milioni di fan della serie. Impossibile pensare a un altro attore in grado di interpretare in modo così perfetto Don Matteo. Eppure per Terence Hill è giunto il momento di appendere la tonaca al chiodo.

Una decisione presa per potersi dedicare maggiormente alla sua famiglia, come spiegato dall’artista veneto: “Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata: ora voglio fare un lungo viaggio con la famiglia in America e, nel prossimo maggio, voglio finalmente fare il Cammino di Santiago de Compostela”.

La serie tv, campione di incassi, è attualmente quella più longeva della televisione italiana, dopo aver superato l’anno scorso il record detenuto da Il Commissario Montalbano. E’ in onda da ben 21 anni, dal lontano 2000, quando il prete di Gubbio fece la sua comparsa sugli schermi italici.

Ma nessuna paura, la fiction non ha nessuna intenzione di abbandonare gli affezionati spettatori, semplicemente per un Don che va, un Don che arriva. E che Don!

Don Matteo: via Terence Hill arriva Don Massimo

A sostituire Mario Girotti, vero nome dell’attore, arriverà infatti un volto amatissimo e già protagonista di serie memorabili come Ultimo. Raoul Bova entrerà a far parte del cast nei panni di Don Massimo, il nuovo religioso del posto.

Terence, al riguardo, è entusiasta: “E’ perfetto”, ha dichiarato lodandone il carisma e l’entusiasmo, caratteristica per lui basilare per poter svolgere un ottimo lavoro. La stima è reciproca, come testimoniato dalle parole del più giovane collega, da sempre un suo ammiratore sfegatato “Ho visto tutti i suoi film in coppia con Bud Spencer!”.

L’82enne ha infine rivelato quando lascerà i panni di Don Matteo, specificando, quasi a rassicurare i telespettatori, che non sarà un saluto triste e non ci saranno lacrime.

Terence Hill parteciperà ancora alle prime 4 puntate della 13ma stagione, passando il testimone a Don Massimo a partire dalla quinta: “è proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio”.