Harry è tornato a casa! Quando rivedremo il principe ribelle

Il Duca di Sussex è sbarcato ieri sera all’aeroporto londinese di Heathrow, per poi essere trasportato con un van dai vetri oscurati al Frogmore Cottage, sua ex residenza nel Regno Unito.

Qui il reale trascorrerà i cinque giorni di quarantena previsti dalle regole sanitarie in materia di Covid. Da quanto riferito dai tabloid oltremanica Harry sarebbe arrivato da solo senza Meghan, sua moglie, che ha partorito da pochi giorni la secondogenita Lilibet Diana.

Secondo Il The Sun, l’uomo avrebbe già ricevuto una visita di tutto rispetto da parte della regale nonna, la Regina Elisabetta II, recatasi alla residenza poco dopo il suo arrivo.

Sono mesi che i due non si incontrano, l’ultima volta in occasione dei funerali del compianto Filippo di Edimburgo, il 17 aprile di quest’anno.

Harry a Londra per commemorare la Principessa del Galles

La sovrana inglese voule molto probabilmente accertarsi che non ci siano inutili polemiche e tutto fili liscio in occasione del 1° Luglio, tra pochi giorni, quando gli occhi di tutti saranno puntati sulla famiglia reale.

In questa data, infatti, ci sarà l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana a Sunken Garden, all’interno di Kensington Palace. Tra gli invitati a presenziare, naturalmente, i figli della compianta Principessa del Popolo.

Purtroppo negli ultimi tempi i rapporti tra i due fratelli si sono deteriorati drammaticamente, anche in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Meghan e Harry durante l’intervista con Oprah Winfrey, durante la quale hanno attaccato con durezza la Royal Family.

William non ha preso bene il comportamento del duca e non ha nascosto il suo disappunto durante questi mesi. Da quanto riferisce il Daily Express, lo stesso Carlo, il Principe di Galles, sarebbe ai ferri corti e non avrebbe alcuna intenzione di rivedere il figlio nemmeno durante quest’ultimo evento.

“Non ci sarà nessun incontro a tre. Carlo vuole che i figli se la vedano tra di loro” hanno riferito le fonti, l’erede al trono sarebbe troppo arrabbiato e addolorato.