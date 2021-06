Maneskin: Damiano e Thomas si baciano in diretta tv, fan in delirio

Maneskin show in Polonia durante il tour europeo. Nella giornata dei diritti per la comunità Lgbt, Damiano e Thomas si baciano in diretta tv.

La rock band italiana che ha conquistato le classifiche di mezzo mondo ha ben due canzoni presenti contemporaneamente nella top 10 della classifica di vendita britannica, pubblicata dalla Official Charts Company. In mezzo a successi di star internazionali come Good 4 U di Olivia Rodrigo, Save your tears di The Weeknd e Kiss me more di Doja Cat e SZA, i Maneskin riescono nell’impresa di piazzare I wanna be your slave e Beggin, rispettivamente al sesto e al decimo posto della classifica.

Nemmeno gli ABBA e Céline Dion erano riusciti ad avere due singoli tra le prime dieci posizioni della classifica nella stessa settimana.

Un successo inarrestabile quello dei Maneskin, attualmente impegnati con il tour promozionale europeo che li ha portati ieri in Polonia, dove hanno letteralmente acceso il palco con un gesto inaspettato.

Maneskin in Polonia: “L’amore non è mai sbagliato”

Maneskin show in Polonia nella giornata dei diritti per la comunità Lgbt.

Durante un evento ripreso in diretta tv al quale hanno partecipato, il frontman Damiano David e il chitarrista Thomas Raggi si sono scambiati un bacio a favor di telecamere. Un gesto di sostegno alla comunità lgbt in un paese dove esistono addirittura delle “zone lgbt-free”.

Subito dopo, Damiano ha parlato al pubblico, sommerso dagli applausi: “Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi ca..o vogliono. Grazie Polonia. L’amore non è mai sbagliato”.

La band ha poi condiviso sui social il video del bacio e il messaggio pronunciato dal frontman Damiano, rivendicando “pari diritti per la comunità lgbtqia+”.

Sotto al post diversi i messaggi lasciati dai giovani fan polacchi dei Maneskin, colpiti e ispirati dal gesto di Damiano e Thomas. “Come polacco, non posso ringraziarvi abbastanza per quello che avete fatto in questo paese omofobo. Significa così tanto per noi qui, grazie”, scrive un giovane. “Sono polacca e volevo solo dirvi grazie per quello che avete fatto sul palco della nostra tv nazionale. Vivere in Polonia è molto difficile e lo dico da donna queer e disabile. Dobbiamo lottare per ciò che è giusto“, commenta un’altra.

I Maneskin erano tra gli ospiti della rassegna polacca, esibendosi con la canzone I want to be your slave, dove sono stati premiati dal cantante Michael Szpak per il Disco d’oro per il successo del brano sul mercato polacco.