Max Biaggi, la confessione a Mara Venier: “Il mio rimpianto più grande”

Un’intervista molto intima quella a Max Biaggi, ospite a Domenica In. La confessione a Mara Venier sul suo più grande rimpianto: tanta commozione.

Una vita al massimo, vissuta dando sempre più gas. Max Biaggi ha compiuto proprio ieri 50 anni: il super campione, infatti, è nato il 26 giugno 1971 e ha deciso di festeggiare il suo compleanno in una maniera particolare. Quella di mettersi completamente a nudo in un’intervista molto intima rilasciata a Mara Venier. Domenica In oggi celebra l’ultima puntata di questa edizione e lo fa veramente col botto. Tanti gli ospiti in studio, ma la confessione del pilota ha generato molta commozione.

Max Biaggi e la sua vita di successi: ben quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike. Eppure, non è tutto oro quello che riluce e per i suoi 50 anni, il pilota inizia a fare bilanci della sua esistenza. E lo fa nello studio di Domenica In davanti ad una Mara Venier in lacrime per la commovente dichiarazione del suo ospite.

Max Biaggi: “Ecco il mio rimpianto più grande”. Lacrime in studio per Fabrizio Frizzi

“É stato il mio primo supporter”. Lo studio di Domenica In non riesce a frenare la commozione alle parole di Max Biaggi. Una lunga confessione a Mara Venier, durante la quale il pilota fa un bilancio dei suoi primi 50 anni. Non solo successi come campione del mondo di moto, ma anche storie di vita privata come figlio, padre e amico. Max si è messo completamente a nudo.

L’ultima puntata di Domenica In per concludere col botto. “Zia Mara” non sbaglia nella carrellata di ospiti che hanno animato il suo ultimo salotto. Ultimo per quest’anno o per sempre? Non sono ancora note le decisioni in merito del palinsesto e della conduttrice che di fronte a Max Biaggi non trattiene le lacrime. Complice anche un aneddoto su Fabrizio Frizzi.

Max Biaggi lo ha voluto ricordare col sorriso, quel suo amico così speciale e coraggioso che aveva tenuto nascosta la sua malattia per molto tempo. Un’ultima cena con i suoi figli è il momento che il pilota ha voluto dedicare al compianto Fabrizio Frizzi, una serata che desiderava fosse interminabile.

E ora, davanti a Mara Venier, la confessione sul suo rimpianto più grande: quello di non esserci stato per suo padre. Purtroppo, mentre il suo papà moriva, Biaggi era impegnato in una gara in Francia. Non poté più salutare da vivo il genitore e questa ferita al cuore, continua ancora oggi a non rimarginare.