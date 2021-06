L’ultimo scatto pubblicato da Sabrina Salerno sui social raggiunge la totale approvazione da parte dei fan.

La showgirl genovese Sabrina Salerno ha stupito i sui follower con l’ultimo post sul social network Instagram. La Salerno ha pubblicato una foto che ne esalta la fisicità, mostrando una sensualità disarmante con il decolletée in primo piano, raccogliendo un numero di approvazioni al di sopra della media standard.

Per immortalare questi attimi Sabrina opta per un costume basic in total black. La donna posa a bordo piscina in posizioni sensuali che, mostrando le sue forme, non lasciano spazio all’immaginazione. Lo scatto in questione, reso noto dalla donna, fa parte di una serie di fotografie realizzate nella sua villa nei pressi di Venezia e Treviso, in cui Sabrina Salerno domicilia da anni a questa parte.

Non tardano ad arrivare anche i commenti di apprezzamento, dispensati complimenti sia dai fan della Salerno che dalla sua amica Monica Leofreddi. In ogni caso tutti concordano sul fatto che gli anni sembrano non aver toccato minimamente l’aspetto estetico della bella showgirl genovese.

Sabrina Salerno esordisce in tv grazie alla lungimiranza di Claudio Cecchetto, che l’ha scoperta in età giovanissima, negli anni ottanta, in cui è riuscita a distinguersi come cantante di genere Italo disco. In pochissimo tempo Sabrina stuzzica interesse anche per le sue misure da pin-up, grazie alle quali ottiene un grande successo in tutta Europa con gli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop.

Tra i singoli più apprezzati dal pubblico troviamo Sexy Girl e Boys (Summertime Love), quest’ultimo ha conquistato la terza posizione della classifica britannica, rendendo Sabrina Salerno una tra i pochi italiani ad aver raggiunto il podio degli ascolti internazionali.

-> LEGGI ANCHE https://www.chesuccede.it/2021/06/26/euro-2020-quanto-guadagna-immobile-stipendio-bomber/

-> LEGGI ANCHE GRANDE FRATELLO VIP, ECCO CHI SARANNO LE OPINIONISTE DELLA PROSSIMA EDIZIONE

Negli anni successivi ha proseguito la sua carriera nel mondo della musica incidendo diversi album, inoltre ha partecipando a film, spettacoli teatrali e televisivi. In tutta la sua carriera ha venduto in totale oltre 20 milioni di dischi, rientrando tra gli artisti italiani di maggior successo.