Schianto terribile scooter-auto: morto uomo sulla via del mare

Tremendo incidente su un litorale del centro Italia. Schianto devastante tra un’auto e un motociclo. Morto il centauro

Un impatto che non ha lasciato via di scampo. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio, in una strada trafficata soprattutto in questo inizio d’estate.

A perdere la vita il conducente di uno scooter che si è scontrato tragicamente con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Ferito anche il conducente dell’altro veicolo coinvolto.

Sul luogo sono giunti i militari dell’Arma e i soccorritori del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare il centauro. Sfortunatamente le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi e i medici ne hanno dovuto constatare la morte.

E’ il terzo decesso per incidente stradale nel giro di poche ore nella zona: nella notte tra venerdì e sabato a perdere la vita sono stati due giovanissimi, entrambi periti a seguito di scontri con altri veicoli.

Cerveteri, 49enne muore in seguito allo schianto

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri di Cerveteri, la vittima, un romano di 49 anni, stava percorrendo la Via Doganale della cittadina, sul litorale nord di Roma, quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo dello scooter sul quale si trovava.

L’uomo ha quindi invaso la corsia opposta sulla quale transitava proprio in quel momento l’auto guidata da un 46enne. I due mezzi si sono quindi scontrati frontalmente.

Il conducente della macchina, seppur ferito, è sceso velocemente per prestare i primi soccorsi al poveretto ed è stato lui stesso a chiamare per primo i soccorritori. Per l’uomo di Civitavecchia, in stato di choc, i paramedici hanno predisposto un trasferimento d’urgenza all’ospedale San Pio di Pietrelcina, dove è giunto non in pericolo di vita.

I militari della stazione di Cerveteri hanno iniziato subito le indagini, volte a capire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità penali.

Si tratta del terzo schianto fatale nel giro di 24 ore per Roma e le zone limitrofe, un weekend che non poteva iniziare peggio.