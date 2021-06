Centauro muore in un violento incidente. Per lui non c’è stato nulla da fare

Un centauro è morto in un violento incidente, inutili i soccorsi. Lo schianto è stato troppo forte. Paese senza parole.

Un centauro è morto a 27 anni, lo schianto frontale si è verificato a Reggio Emilia, inutili i soccorsi.

E’ stata una giornata davvero drammatica quella di ieri, il fine settimana di fine giugno ha purtroppo dei morti da ricordare. A Reggio Emilia si è verificato un gravissimo incidente nel quale è venuto a mancare un giovane di 27 anni.

Il ragazzo è morto in un frontale cin un furgone mentre era a bordo della sua moto. L’impatto si è verificato a Cavriago, verso le 16.15 lungo la strada provinciale 28.

IL conducente del furgone è un ragazzo di 31 anni rimasto gravemente ferito. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto ma i tentativi per salvare il 27enne sono sttai vani. Il centauro è morto sul colpo.

Una tragedia senza precedenti, morto a 27 anni

Da una prima ricostruzione fornita da testimoni oculari presenti sul luogo dell’incidente, il motociclista avrebbe superato, in sella alla sua moto, una fila di macchine per dirigersi verso Barco. Il sorpasso si è verificato mentre il furgoncino girava verso sinistra in direzione Roncaglio (direzione opposta).

Lo schianto inevitabile è stato terribile, la moto del 27enne, una Suzuki è entrata nel parabrezza del furgone e si è accartocciata su se stessa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> CASO PIPITONE: LA CONFESSIONE DELL’EX MARITO DI PIERA MAGGIO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—–> 14ENNE CADE DALLA BICI E MUORE: IL NONNO GUIDAVA L’AMBULANZA DEI SOCCORSI

Nella stessa giornata di ieri si è verificato un altro incidente intorno le 15.10 a Quattro Castella dove un altro centauro ha perso la vita. Nell’incidente oltre al centauro erano coinvolti anche un ciclista e un’automobile.

Stando ad una prima ricostruzione, l’auto ha superato il ciclista ed ha invaso la carreggiata opposta dove sopraggiungeva una motocicletta. Il centauro è stato preso in pieno ed è morto sul colpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> MANESKIN DA RECORD: SBANCANO ANCHE NEGLI USA NELLA CLASSIFICA HARD ROCK

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> BALLANDO CON LE STELLE, DRAMMATICO ADDIO: IL DOLORE DI MILLY CARLUCCI

Un inizio weekend davvero tragico per molte persone.