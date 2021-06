Carambola fatale fra tre auto: un morto e due feriti

E’ di un morto e due feriti il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto sulla via ad alta percorrenza. In azione i mezzi dei Vigili del Fuoco

L’incidente avvenuto questa mattina è solo l’ultimo di una lunga serie inziata ancora venerdì scorso. A perdere la vita un cinquantenne morto sul colpo a seguito dello scontro tra tre automobili.

Si tratta della quarta vittima in tre giorni nella zona del centro Italia. Nella notte tra venerdì’ e sabato un ragazzino di appena 14 anni si è scontrato con un auto, per lui nulla da fare. Poche ore dopo un ventenne in sella a una Honda è andato incontro alla stessa sorte. Infine, alle 18 di sabato, un 48enne in scooter ha impattato violentemente contro un veicolo: troppo gravi per lui le lesioni riportate.

Ladispoli, auto accartocciate, morto un guidatore

La tragedia si è consumata questa mattina, verso le 10, quando, per cause ancora non chiarite, tre auto si sono scontrate, distruggendosi completamente.

Lo schianto è avvenuto a Ladispoli, sulla trafficatissima Via Aurelia al chilometro 35,7, direzione Roma. Sul posto sono giunti i mezzi dei Vigili del Fuoco e quelli del 118, coadiuvati da ben due elisoccorsi.

Lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori è stato devastante: tre macchine completamente accartocciate oltre a vetri e pezzi dei veicoli sparsi ovunque. per estrarre i conducenti dagli abitacoli in frantumi, i pompieri hanno dovuto usare i loro utensili da taglio.

Ultre all’uomo, ormai tristemente deceduto sul colpo, gli uomini del soccorso hanno liberato dalle lamiere anche due persone, gravemente ferite, che sono state trasportate in ospedale per mezzo degli elicotteri presenti.

Entrambi in codice rosso, le loro condizioni destano preoccupazione, anche se non si hanno ulteriori informazioni e non si sappia se siano in pericolo di vita.

In Via Aurelia anche le forze dell’ordine, al lavoro per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per stabilire le eventuali responsabilità penali di questa tragedia di inizio estate.