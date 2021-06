Euro 2020, il gesto di Cristiano Ronaldo dopo la partita non è di certo passato inosservato: la reazione dei tifosi.

Annata da dimenticare per Cristiano Ronaldo. Il 36enne ha segnato tantissimi gol ma ha raccolto 0 titoli. Il campionato con la Juventus è stato a tratti disastroso: la qualificazione alla prossima Champions League giunta all’ultima giornata grazie all’harakiri del Napoli ha solamente in parte calmato gli animi dei tifosi. Anche agli Europei, CR7 è stato eliminato: il suo Portogallo non difende così il titolo di campione.

Il calciatore della Juventus, dopo l’eliminazione contro il Belgio, ha compiuto un gesto bruttissimo che ha subito sollevato un polverone. Anche i tifosi lusitani hanno reagito male e si stanno scatenando sui social network.

Cristiano Ronaldo, caos a fine partita: il gesto fa arrabbiare i tifosi

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, dopo il terzo posto in classifica dietro a Francia e Germania, è stato “ripescato” e ha affrontato il Belgio agli ottavi. Il confronto è stato vinto da Lukaku e compagni: l’1 a 0 firmato da Thorgan Hazard ha condannato i lusitani.

La rabbia di Cristiano è esplosa proprio al fischio finale. L’asso portoghese, uscendo dal campo per dirigersi verso gli spogliatoi, ha lanciato la fascia da capitano a terra e l’ha calciata via con furia. Un membro dello staff tecnico ha raccolto la fascia e ha cercato di consolare il 36enne, senza però riuscirci. Il gesto del campione non è di certo passato inosservato: sui social i tifosi si stanno scatenando. Il video ha fatto velocemente il giro del web: da un lato c’è una piccola schiera di tifosi che lo difende, capendo di fatto il momento, dall’altro c’è chi lo critica aspramente.

Con gli Europei ormai alle spalle, CR7 può adesso concentrarsi sul suo futuro. I club che potrebbero strapparlo alla Juventus sono Real Madrid e Paris Saint Germain: stando alle ultime indiscrezioni, né in madrileni né i parigini sono disposti ad offrire un ingaggio almeno pari a quello che percepirebbe in un eventuale ultima stagione in maglia bianconera.