Kim Kardashian a Roma: Giulia Salemi in estasi!

La bella californiana si trova a Roma. L’ex gieffina Giulia Salemi al settimo cielo spera di poterla incontrare e chiede un aiuto speciale

La boombastica Kim Kardashian è a Roma e la notizia è arrivata all’attenzione di una sua fan molto particolare: Giulia Salemi.

La bella influencer piacentina è letteralmente sotto mille treni all’idea di avere nel suo Paese il suo idolo.

Già, perchè come saprà bene chi segue la mora tutto pepe sui social, Giulia adora la quarantenne di Los Angeles e l’ha confermato più volte anche in occasione della sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.

Peraltro spesso si è notata una certa somiglianza tra lei due donne: entrambe dai lunghi capelli scuri, pelle ambrata e fisico conturbante oltre a un volto orientaleggiante (hanno origini pressochè in comune).

La scoperta della presenza della madre di tutte le influencer in terra italica è avvenuta dopo che la Salemi ha notato un post condiviso dal make-up artist dell’ex moglie di Kanye West, Mario Dedivanovic, nella capitale, oltre che con la Kardashian, anche con il parrucchiere delle dive Chris Appleton.

C’è però un “ma”: la bella Giulia non può raggiungere Kim come vorrebbe, in quanto da tutt’altra parte d’Italia.

La Salemi disperata non può andare da Kim: l’aiuto inaspettato

Come racconta lei stessa in una delle sue storie Instagram, infatti, si trova in Toscana: “Non lo accetto. Io sono a Forte dei Marmi e Kim Kardashian è a Roma non so per quanto tempo. Devo incontrarla. Il problema è che non posso nemmeno andare a Roma perché martedì scatto una campagna importante!”

Per sua fortuna ha un fidanzato molto innamorato, parliamo di Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio durante il reality e che a quanto pare farebbe di tutto per renderla felice.

Eccolo quindi mandare un messaggio a Chris e Mario chiedendogli di organizzare un incontro con Giulia, che è “come Kim, solo di Piacenza” ed è sua fan sfegatata.

–> Leggi anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: nuova avventura assieme dopo il Gf

–> Leggi anche Elisabetta Gregoraci una sirena in costume: che bombe – FOTO

Riuscirà nel suo intento l’ex velino e modello? La risposta l’avremo naturalmente nei prossimi giorni sui loro affollatissimi social!