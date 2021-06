Martina Stella sempre più bella sui social network: l’attrice ha appena condiviso uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina Stella è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. La nativa di Impruneta ha esordito sul grande schermo quando aveva appena 16 anni: la sua performance ne ‘L’ultimo bacio’ di Gabriele Muccino non passò inosservata. Nel corso degli anni la classe 1984 ha preso parte a numerose pellicole e ad alcuni lavori celebri come ‘Il mattino ha l’oro in bocca’, Sapore di te’ e ‘Lockdown all’italiana’.

Martina è amatissima anche dal pubblico del web: i suoi scatti pubblicati su Instagram sono sempre bollenti. La bellezza dell’attrice è più unica che rara mentre la sua esplosività fa sognare i numerosissimi ammiratori. L’ultimo scatto piazzato online ha già mandato in visibilio gli utenti: la 36enne non sbaglia mai un colpo. Questo per lei è davvero un periodo d’oro.

Martina Stella, la fotografia infiamma Instagram: bellezza e sensualità

Martina non sbaglia praticamente un colpo e posta sui social l’ennesimo contenuto da brividi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

L’attrice, come sapranno ormai tutti, è in dolce attesa: il pancino cresce ogni giorno sempre di più. La 36enne, in ogni modo, è sempre una bomba seducente ed è sempre esplosiva. Nell’ultimo scatto piazzato sul web, la toscana ha i jeans praticamente sbottonati e fa salire la temperatura sui social. Se fuori fa tremendamente caldo, anche sui network il termometro segna una temperatura altissima. Il suo viso è di una bellezza abbacinante, mentre la sua sensualità non è assolutamente quantificabile.

–> LEGGI ANCHE ELENA MORALI IN COSTUME E’ UN PIACERE PER GLI OCCHI: CURVE ILLEGALI – FOTO

–> LEGGI ANCHE DILETTA LEOTTA A ISTANBUL DA CAN YAMAN: PROFUMO DI FIORI D’ARANCIO?

“Elegance is an attitude. Adoro l’eleganza esaltata dalla semplicità”, ha scritto nella didascalia. Come se non bastasse, l’attrice ha chiesto anche un parere ai suoi followers. Gli utenti, tra i commenti, stanno sia rispondendo al suo quesito e stanno inondando il contenuto di apprezzamenti.