Mercedesz infiamma il mondo dei social network con una fotografia meravigliosa: la figlia di Eva in bikini è un’opera d’arte.

Mercedesz sta vivendo un momento non propriamente positivo dal punto di vista personale. La ragazza ha avuto una storia d’amore molto intensa con Lucas Petrachi: da qualche settimana, però, i due non stanno più insieme. Dopo la rottura, Memi ha dichiarato che andrà a vivere a Milano e intraprenderà una nuova avventura in televisione (senza fare spoiler).

Mercedesz, comunque, delizia sempre i suoi followers con scatti infuocati in cui mette in mostra il suo fisico da urlo e le sue curve pazzesche. La foto in costume che ha messo oggi sul web ha già fatto il giro del web.

Mercedesz esagerata in costume: il lato A fa sognare

La 29enne, anche stasera, ha postato alcune foto in costume che sono davvero una gioia per gli occhi. La ragazza è distesa sulle ginocchia in riva al mare ed è semplicemente uno spettacolo. Le gambe incredibili lasciano i fans a bocca aperta mentre il suo addome merita consensi e apprezzamenti. La classe 1991 ama allenarsi e i risultati sono ben visibili sul suo corpo. In poche parole, la showgirl vanta un fisico da 10 e lode.

“Buona giornata fantastica sirenetta”, “Troppo troppo troppo bella”, “Sei favolosa con quel costume che esalta la tua bellezza”, “Donna perfetta”, “Sei la più bella”, si legge. Il post ha anche raccolto più di 7mila likes. Ogni contenuto che la figlia di Eva posta sul web ottiene sempre un ottimo riscontro. Il rapporto con sua madre, tuttavia, non è idilliaco (anzi, non c’è proprio): le due sembrano sfidarsi a suon di fotografie bollenti sui social network. Memi, comunque, ha deciso di cambiare vita dopo la rottura con Lucas e per lei bollono in pentola nuovi, inediti ed interessanti progetti.