Orribile scoperta: ragazza morta vicino a un bosco. Una tragedia

Una giovane ragazza è stata trovata morta nei pressi di un bosco. Una scoperta orribile. Scopriamo cosa è successo

E’ di poche ore fa la notizia di una ragazza trovata morta nelle vicinanze di un bosco. E’ accaduto a Monteveglio, in provincia di Bologna. L’intera comunità è ancora sotto shock per la tragica vicenda. Sconvolti e immersi nel dolore i familiari della giovane, che non riescono a capacitarsi dell’accaduto.

La vittima, Chiara Gualzetti, aveva appena 16 anni. La ragazza era scomparsa domenica da casa. I familiari avevano lanciato un appello in seguito alla sparizione della giovane dalla loro abitazione. Immediato era stato l’avvio delle ricerche da parte di alcuni volontari subito dopo l’allarme dei genitori.

Colpito dalla vicenda anche il sindaco di Valsamoggia, comune in cui viveva la 16enne: il primo cittadino aveva pubblicato un post sulla sua pagina Facebook lanciando un appello per il ritrovamento della ragazza.

“Una tragedia per tutta la famiglia e per l’intera comunità. La ricerca di Chiara termina purtroppo con una disgrazia. Ringrazio tutte le autorità competenti e i volontari cittadini che si sono impegnati nelle ricerche”.

16enne trovata morta, si indaga per omicidio

Il corpo senza vita di Chiara Gualzetti è stato trovato non lontano dall’abitazione in cui viveva con i suoi genitori. Si tratta del parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, una zona molto frequentata, soprattutto nel fine settimana.

Il cadavere della ragazza riporta diverse ferite da taglio e altre lesioni. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe si tratti di omicidio. I carabinieri stanno studiando le ultime ore della ragazza e i contatti che ha avuto. Si sta facendo luce su un probabile incontro tra la 16enne ed un amico. L’autore del delitto potrebbe essere un suo coetaneo. Grande sgomento a Monteveglio, con i familiari della vittima che stanno vivendo un dolore fortissimo.

Intanto gli investigatori seguono la pista degli ultimi incontri che Chiara avrebbe avuto nelle ultime ore. In attesa di sviluppi che potrebbero portare al nome dell’assassino di un delitto davvero inspiegabile.