Piera Maggio è semplicemente furiosa: le schermaglie contro due noti giornalisti sono a un passo dal tribunale. I dettagli.

“Verogna assoluta!”. Piera Maggio continua a tuonare contro un noto programma televisivo e i suoi giornalisti di punta. Un modo di trattare il caso di sua figlia, la piccola Denise Pipitone scomparsa 17 anni fa, “senza contegno e rispetto”. Ma ora, la donna è arrivata ad un punto di non ritorno e decide di prendere misure drastiche contro chi sta “facendo scempio delle vittime”.

Il giornalismo è un mestiere molto serio e complicato: il confine tra verità, diffusione di essa e quindi informazione e etica professionale, è sempre molto labile. E il caso di Denise Pipitone sta ponendo dei grandi quesisti rispetto a questo. Piera Maggio, mamma della bimba scomparsa a Mazara del Vallo, non ne può più. Il nuovo caso mediatico finirà in tribunale?

Piera Maggio, la dichiarazione shock di un personaggio chiave: “Denise non è figlia di Pulizzi”

Un noto programma televisivo, impegnato da anni nella cronaca, farà molto presto le spese delle ire di Piera Maggio. La mamma di Denise tuona contro due giornalisti in particolare, rei di fare carne da macello della sua storia. Una bambina di soli 4 anni è stata rapita e fatta sparire ben 17 anni fa e questo è un fatto. Nonostante le indagini siano state riaperte e ci siano degli indagati, la donna lamenta dichiarazioni da gossip sulla sua vita privata.

Quello che Piera Maggio non riesce più a tollerare sono i giudizi sulla sua relazione, al tempo extraconiugale con Pietro Pulizzi, marito di Anna Corona. Nello specifico, il giornalista Carmelo Abbate, da anni opinionista nella trasmissione Quarto Grado, si è espresso in modo poco felice a riguardo, mostrandosi invece assolutamente garantista nei confronti della Corona.

In tutto questo, Gianluigi Nuzzi, conduttore del programma, ha avvallato il commento senza avere un ruolo super partes.Ma c’è anche qualcuno che afferma che Denise non sia figlia di Pietro Pulizzi. Si tratta di Toni Pipitone, ex marito di Piera Maggio e unico padre che la piccola scomparsa abbia realmente conosciuto.

Le parole dell’uomo che ha amato la bambina sempre come se fosse sua figlia, giungono dallo studio di Quarto Grado. Ora la Maggio, dopo la diffida alla trasmissione tv, sta pensando di agire legalmente per far rispettare i suoi diritti di madre e quelli della sua Denise.