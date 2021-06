Totti e Ilary, seconda luna di miele per l’innamoratissima coppia

Sono una delle coppie più belle dello showbiz. Francesco Totti e la splendida moglie si concedono una fuga romantica

Hanno appena festeggiato i 16 anni di matrimonio, davvero un record quello dei due protagonisti del mondo dello spettacolo, dove le unioni hanno solitamente vita breve.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una coppia collaudatissima e unita, nonstante le punzecchiature che ogni tanto si lanciano e che li fanno somigliare a dei redivivi “Sandra e Raimondo”.

Sono assieme dai primi anni 2000 e hanno superato indenni scandali, gossip e addii al calcio. Insieme hanno tre splendidi figli: Christian, il maggiore, Chanel e Isabel.

Spesso condividono sui loro profili social scatti glamour e delle loro esperienze assieme, e non hanno mancato di farlo anche in questa occasione, per la gioia dei loro numerosi follower.

Il Capitano e la conduttrice si sono infatti concessi una parentesi romantica in una delle città più affascinanti e piene di storia.

Totti e la Blasi: fuga d’amore in quel di Mosca

Sì, i due romani si trovano proprio in Russia, naturalmente, come è loro consuetudine, non hanno lasciato a casa la prole e sono partiti con i figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Nelle immagini condivise su Instagram, si vede la coppia in giro per la splendida Mosca, intenta a osservare ammirata i monumenti e i luoghi più suggestivi. Dopo un viaggio nella metropolitana moscovita, sono andati alla scoperta della Cattedrale di San Basilio e della celeberrima Piazza Rossa, come testimoniato da uno scatto di Ilary.

Non solo, quest’ultima deve essere proprio entusiasta della città russa, tanto da pubblicare delle storie nelle quali la si vede intenta a visitare la Cattedrale della Dormizione, capolavoro dell’italiano Fioravanti.

Gli ammiratori sono entusiasti e non si sprecano i commenti in cui augurano loro una felice vacanza e apprezzano la loro gioia e serenità.

–> Leggi anche Totti e Ilary, un amore inossidabile: “16 anni di noi!”

–> Leggi anche Finalissima Isola dei Famosi: il vincitore è stato proclamato!

Non solo reazioni positive, però, qualcuno infatti non vede di buon occhio questo viaggio: “State attenti, è pericoloso”, scrive qualcuno. Già, perchè proprio in questi ultimi giorni la Russia sta subendo un aumento incisivo dei contagi per Covid. “Sono liberi di viaggiare in sicurezza, lasciateli in pace”, conclude un utente.