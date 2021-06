Violento scontro in galleria: dramma per due fidanzati

Si scontrano nella notte un’auto e un furgone in una galleria trafficata del nord Italia. Un ragazzo e una ragazza non ce l’hanno fatta

Una tragedia si è consumata alle prime ore di sabato in una galleria che costeggia una nota località turistica. Il bilancio è drammatico: 2 morti e 4 feriti gravi.

Sul posto sono giunte a tutta velocità sei ambulanze con l’ausilio dell’elisoccorso e i Vigili del Fuoco con la Polizia stradale locale.

L’impatto è stato violentissimo e purtroppo non ha lasciato via di scampo a una coppia di fidanzati che viaggiava in compagnia di amici sull’auto coinvolta, sono deceduti sul colpo. A rimanere feriti in modo grave anche altre quattro persone, trasportate d’urgenza ai più vicini ospedali.

Iseo: l’incidente avvenuto nella galleria Covelo

La terribile disgrazia è avvenuta poco dopo la mezzanotte di sabato, quando, per motivi non ancora chiariti, il veicolo dei quattro amici si è scontrato frontalmente con un furgone che viaggiava in direzione opposta.

Lo schianto all’interno della galleria Covelo sulla Strada Provinciale XI, che i ragazzi stavano attraversando su una Seat in direzione Brescia.

Le vittime sono Elisa Ravizzola e Andrea Fanti, rispettivamente di 27 e 29 anni. Innamoratissimi, convivevano a Lumezzane e volevano sposarsi al più presto, sognavano di formarsi una famiglia.

Tra gli altri giovani coinvolti, due, una ragazza di 30 anni di Cologne e un uomo di 32 di Predore sono stati trasportati agli ospedali Civile e Poliambulanza di Brescia e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tutti in codice rosso.

La situazione trovata dai soccorritori era talmente grave che per liberare dalle lamiere accartocciate gli occupanti, i pompieri hanno dovuto chiamare ad aiutarli un’autogru e sono state impegnate ben due squadre.

Ora gli inquirenti sono al lavoro per capire l’esatta dinamica e cercare eventuali responsabilità penali.

Intanto il paese di Lumezzane si stringe attorno alle famiglie dei due giovani innamorati. I funerali saranno celebrati nella giornata odierna.