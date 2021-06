Al Bano, saltano i concerti: “Vi spiego io perchè”

Il noto cantante Al Bano Carrisi spiega le difficoltà riscontrate ultimamente per esibirsi in una lunga intervista all’Adnkronos

Al Bano è un artista che non ha certo timore di mandarle a dire, e ne ha dato prova durante l’intervista rilasciata alla nota agenzia di stampa.

Il cantante di Cellino San Marco ultimamente è sotto i riflettori per i motivi più disparati, spesso legati anche alla sua famiglia allargata.

Solo alcuni giorni fa, raggiante, ha confermato la notizia della terza gravidanza della figlia Cristel, sposata dal 2016 con un miliardario croato, che a settembre lo renderà nonno per la terza volta.

La felicità non ha avuto lunga durata, però, spodestata dai rumors che volevano come unico erede da lui stesso designato il figlio Bido, avuto da Loredana Lecciso. Albano è stato costretto a correre ai ripari, spiegando trattarsi di una fake news e che naturalmente il suo patrimonio sarà diviso in parti uguali tra i suoi ragazzi.

Insomma,un periodo impegnativo, questo, per lui, come sembrano confermare anche le sue ultime dichiarazioni all’Adnkronos.

Al Bano, annullati i concerti. Ecco i motivi

Carrisi ha spiegato che è stato costretto a rinviare a data da destinarsi le sue esibizioni all’estero. il 6 giugno avrebbe dovuto cantare in occasione del Campionato Mondiale del Judo a Budapest, in Ungheria, ma tutto è saltato.

Un vero peccato, ha raccontato con amarezza, poichè all’evento sarebbero dovute essere presenti numerose personalità internazionali, tra le quali anche il presidente russo Vladimir Putin, il presidente dell’Azerbaijan Ilham Alyev e naturalmente quello ungherese, Viktor Orban. Niet, nulla da fare.

La decisione è stata presa per l’emergenza Covid e per i casi tristemente in aumento soprattutto nell’est Europa. Al Bano è fermamente convinto che il problema sia dovuto a “la gente che si rifiuta di vaccinarsi”.

Il cantante non riesce in particolare a comprendere come la popolazione russa si rifiuti di sottoporsi alla vaccinazione, che lui stesso, nonostante i dubbi iniziali, ha avuto grazie all’incoraggiamento di un amico medico.