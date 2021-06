Bimba di 5 mesi soffocata da una busta: in fin di vita, indagati i genitori

Bimba di 5 mesi soffocata da una busta, indagati i genitori. La piccola è in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova.

È successo qualche giorno fa a Sassari, dove una bambina di 5 mesi è stata trovata con una busta di plastica attorno alla testa, che le ha procurato un principio di soffocamento chiudendole la testa fino a impedirle di respirare.

Come riportato da La Nuova Sardegna, è stata la madre a trovare la bimba riversa nel suo lettino. La donna, prima di allertare i soccorsi, avrebbe provato a rianimare la bambina la quale era immobile, non riusciva a respirare e si trovava in uno stato di incoscienza. Trasportata al pronto soccorso pediatrico dell’Aou di Sassari, in viale San Pietro, qui le sono state date le prime cure.

Poi è stata spostata nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata, dove è rimasta meno di ventiquattro ore, ma vista la gravità della situazione è stata poi trasferita a Genova, all’ ospedale Gaslini, con un volo speciale dell’Aeronautica militare.

Bimba di 5 mesi soffocata: i genitori indagati per abbandono di minore

Secondo quanto riferito da Repubblica, il sostituto procuratore di Sassari, Paolo Piras, ha iscritto i genitori nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di abbandono di minore, e dovrà accertare per quanto tempo la bimba sia rimasta da sola senza supervisione, ma sarà valutata anche l’ipotesi di lesioni gravissime.

–> LEGGI ANCHE Omicidio Bologna, Ragazza uccisa a coltellate: fermato l’amico di 17 anni

–> LEGGI ANCHE Sparatoria selvaggia in strada: ragazzo di 21 anni colpito fatalmente

I carabinieri del Nas hanno intanto cominciato i sopralluoghi e accertamenti in casa della famiglia, trasferita con i tre figli piccoli da pochi mesi alla periferia di Sassari dal sud della Sardegna. La procura dei minori, avrebbe chiesto al presidente del tribunale dei minorenni la sospensione immediata della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.