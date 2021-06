L’estate bollente di Zorzi e Tommaso Stanzani. L’ex Amici si confessa

Tommaso Stanzani parla per la prima volta della sua estate d’oro, del lavoro e del suo rapporto con l’influencer Zorzi

Sono abbronzatissimi e radiosi, i due Tommasi e ormai non si nascondono più. Zorzi e Tommaso Stanzani si trovano in questi giorni in Puglia, dove il 19enne fa parte del corpo di ballo di Battiti Live, la trasmissione di Elisabetta Gregoraci.

Il ballerino, reduce dal serale di Amici 20, dove è stato eliminato nelle fasi iniziali, sta vivendo un periodo magico a livello professionale e non nasconde la sua felicità in una intervista rilasciata a Superguida Tv.

Il bel bolognese ha infatti partecipato al video Never Yours Again di Eva Emaus con Luca Tommassini dichiarandosi onorato di aver potuto lavorare col coreografo di fama mondiale. Subito dopo è entrato nel team della manifestazione musicale.

A domanda diretta sull’esperienza del talent show e se gli sarebbe piaciuto entrare tra i professionisti come la collega Giulia Stabile ha così risposto: “Il pensiero mi mette un po’ di ansia però non sono una persona che si spaventa. Non è arrivata nessuna proposta però”.

Stanzani e Zorzi assieme in Puglia, prima foto di coppia

Infine, con la sua nota freschezza e simpatia, ha commentato il gossip dell’estate, ormai praticamente certezza, che lo vorrebbe fare coppia con il vincitore del Gf Vip, che ha postato proprio ieri una foto di loro due sorridenti in barca.

“Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso” ha dichiarato Tommaso.

I commenti sotto la loro prima foto assieme non si sono fatti attendere e molti amici hanno fatto loro gli auguri e si sono complimentati per quanto stiano bene assieme, uno tra tutti l’ex cotta e grande amico di Zorzi, Francesco Oppini che ha rivelato anche l’autrice della foto: Elisabetta Gregoraci.

Insomma, manca solo il loro annuncio ufficiale per decretarli definitivamente una delle coppie più belle di questa estate 2021.