Polizia Postale mette in guardia: attenzione ai messaggi su WhatsApp

Arriva una nuova truffa segnalata dalla Polizia Postale che spiega come negli ultimi giorni diversi utenti hanno segnalato dei messaggi su WhatsApp.

A pagarne le spese di questa nuova trovata sarebbero tutti colori che hanno effettuato almeno una dose del vaccino anti-covid, poiché il messaggio ha come fine ultimo quello di scaricare il Green Pass personale.

Il messaggio ricevuto e segalato dagli utenti dice che al link riportato è possibile scaricare il certificato verde Green Pass Covid-19 per poter viaggiare liberamente in tutta Italia senza l’uso della mascherina. Accedendo al link suggerito, l’utente viene portato in una finta pagina istituzionale con tanto di loghi simili a quelli originali.

Durante la navigazione sul sito l’utente viene invitato a compilare alcuni box informativi con i propri dati personali e quelli bancari, l’obiettivo di chi sta dietro a questa trovata è l’utilizzo fraudolento delle informazioni estorte ai singoli utenti.

A tal proposito Polizia Postale raccomanda di prestare la dovuta attenzione ai link che riceviamo sui canali social, tra cui la forma di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia (WhatsApp). È fortemente sconsigliato a aprire messaggi che provengono da numeri sconosciuti e che non accertano la veridicità della loro provenienza.

Inoltre, viene ricordato, che nessuno chiederà mai i tuoi dati personali o bancari senza alcun motivo alla base, per cui è interesse dell’utente di evitare l’inserimento di dati sensibili per salvaguardare la propria vita.

Non si sa al momento quante persone siano state vittime di questa trovata, chi fosse all’origine il target di riferimento e soprattutto chi è la mente che ha realizzato tutto questo. Solitamente è molto raro che questi link o finti account riescano ad inscenare una cosa simile su WhatsApp, nella maggior parte dei casi vengono utilizzati mezzi meno invasivi, come una mail o un messaggio privato sui social network.

Infine, la Polizia Postale invita qualsiasi utente che abbia ricevuto dei messaggi sospetti, simili a quelli descritti in alto, è consigliato segnalarli sul portale al seguente link www.commissariatodips.it