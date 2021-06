Sangiovanni, confessione clamorosa: “Ho preso psicofarmaci”

Sangiovanni si confessa a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ho sofferto di ansia e prendevo psicofarmaci”. Il cantante 18enne svela la sua storia.

Sangiovanni, dopo essersi classificato secondo ad Amici 20, si gode il successo che sta avendo in questo periodo con le sue canzoni, e l’amore della fidanzata Giulia Stabile, conosciuta proprio nella scuola di Amici.

Il giovane cantante 18enne però non dimentica il periodo più buio della sua vita, e per la prima volta ne parla in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, dove rivela: “Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali.”

Poi continua parlando di come la musica l’abbia aiutato: “Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare”.

Il giovane artista spiega con difficoltà il suo disagio: “La scuola era diventata un inferno. Un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro conto è quando anche i professori ti dicono: ‘Tu non combinerai mai niente nella vita’. Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso“. E aggiunge: “Quel ‘disagio’ mi ha portato a essere un uomo grande troppo presto. Non sognavo, non giocavo e tenevo tutto dentro“.

Parole forti, dove sono racchiuse le storie di tanti giovani. Ma anche la speranza, derivata appunto, dalla passione per la musica, che lo ha aiutato ad uscire dalla depressione.

“Solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero”, ha ribadito il giovane.

Sangiovanni, “Adesso sto bene”

Il 18enne anche grazie alla fidanzata Giulia Stabile e alla partecipazione ad Amici ora sta bene e dice di aver trovato il suo “posto nel mondo”. Adesso riesce a essere il bambino che non è stato grazie a Giulia: “A volte la guardo e le dico: ‘Ma come fai a vedere il mondo così?’”, racconta visibilmente felice.

E continua parlando della sua partecipazione ad Amici: “Sono entrato nel talent in una situazione in cui non stavo affatto bene e in quella dimensione magica in tv, grazie a Maria De Filippi e a tante persone adorabili, ho trovato me stesso. Sono onesto, avevo paura di uscire e tornare alla triste normalità e invece ho scoperto che quella piccola casetta fatta di libertà, gioia e colore è diventata… enorme come tutto il mondo. Adesso sto bene“.

Il giovane cantante è stato ospite qualche giorno fa al Battiti Live ad Otranto, cantando i suoi successi Malibù e Lady, ed è stato molto acclamato dal pubblico. Per il vicentino si è trattato del primo live dopo Amici, e siamo sicuri sarà solo il primo di una lunga serie.