Ha scoperto di avere un tumore leggendo un articolo di giornale. Il potere della comunicazione non ha eguali.

La protagonista di questa bizzarra ma felice storia è Alana Savers di 36 anni. La donna ha scoperto di essere malata leggendo un articolo di giornale.

Non aveva mai dato peso a quel particolare ma quel giorno qualcosa ha catturato la sua attenzione. Bisogna stare sempre attenti soprattutto quando notiamo cose strane sul nostro corpo.

Ma cos’avrà scoperto Alana? Di cosa soffriva?

Scopre di avere un tumore all’unghia leggendo un articolo di giornale

Alana Savers è un’infermiera di 36 anni, per diverso tempo ha pensato che la sua unghia fosse normale, invece leggendo un articolo di giornale ha scoperto di avere un tumore. Non dobbiamo mai sottovalutare alcuni segnali che il nostro corpo ci manda.

La storia arriva dal Regno Unito, la donna aveva sull’unghia una riga ma pensava fosse un imperfezione. Ha sempre cercato di nasconderla con dello smalto, per tre lunghi anni ha messo solo smalto rosso fin quando ha letto un articolo online e le si è accesa la lampadina.

Quando ha letto l’articolo ha visto che il suo sintomo combaciava totalmente a quanto riferito nello studio, ha contattato il suo medico curante e le ha fatto fare una biopsia all’unghia. Dopo gli esami la scoperta, era un tumore, un melanoma, un cancro della pelle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> L’estate bollente di Zorzi e Tommaso Stanzani. L’ex Amici si confessa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Polizia Postale mette in guardia: attenzione ai messaggi su WhatsApp

I medici hanno rimosso l’unghia della 36enne ed oltre 5 millimetri di tessuto malato, per fortuna la donna non è in pericolo di vita. La fortuna è stata che il tumore è cresciuto verso l’alto e non nell’osso. Questo ha permesso ai medici di togliere ogni minima traccia di malattia.

Ora la donna è al riposo per il post operatorio, dopo la rimozione dell’unghia ha avvertito nausea e capogiri. Non si sa ancora se l’unghia ricrescerà normalmente ma non dovrebbero esserci problemi seri. La donna si sottoporrà a test di routine durante l’anno ma nulla di preoccupante per la sua salute.