Sposa italiana lascia i festeggiamenti per fare il vaccino

Chiamata a vaccinarsi durante il matrimonio, è la storia della neo sposa Floriana Mancini che nel giorno del suo sì è stata contattata dall’Asl di Frosinone.

Si era liberato un posto e alla sposa è stato proposto di anticipare la data della seconda dose del vaccino anti Covid19 che non ha esitato a pronunciare il suo secondo sì della giornata.

È successo tutto nel pieno dei festeggiamenti in seguito alla cerimonia, una telefonata che ha cambiato tutti i piani, sia degli sposi che degli invitati stessi. La donna non ci ha pensato due volte e ha risposto solamente sì. Floriana si è recata, insieme al neo sposo Ivan Marotta, tempestivamente all’hub Stellantis di Piedimonte San Germano.

Ecco chi ha raccontato la storia della sposa laziale

A raccontare la storia inedita è stato l’assessore della regione Lazio Alessio D’Amato che ringrazia la sposta per la scelta presa omaggiandola con le seguenti parole: “Faccio i miei più sinceri auguri e ringrazio moltissimo Floriana Mancini che nel giorno del suo matrimonio, dopo aver ricevuto la telefonata della Asl di Frosinone per anticipare il vaccino, ha deciso di andare per la somministrazione”.

Continua dicendo: “Quando ho letto la notizia ho sorriso, mi ha molto colpito il gesto della neo sposa che ha mostrato un senso civico encomiabile e nel bel mezzo del pranzo di nozze è andata al centro vaccinale”.

La sposa ha affermato che questa sarà un’esperienza che la accompagnerà per tutta la vita, indimenticabile per la coincidenza con il giorno del suo matrimonio. Questo commento di Floriana ha particolarmente e piacevolmente sorpreso l’assessore, che riconosce a tutti i cittadini del Lazio un comportamento esemplare.

–> LEGGI ANCHE Covid-19 variante Delta. Cosa fare in vacanza per proteggersi? L’opinione degli esperti

–> LEGGI ANCHE Michelle Hunziker, troppo sexy: commenti spinti da parte di alcuni fan

Ricordiamo anche che il Lazio è ancora in vetta alla lista delle regioni d’Italia per il numero di somministrazioni effettuate. La previsione di Alessio D’Amato è quella di arrivare al traguardo del 70% di popolazione immunizzata entro l’8 agosto.