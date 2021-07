Alessia Marcuzzi, l’annuncio inaspettato: “Sofferenza grandissima”

Alessia Marcuzzi, l’addio in un lungo post sui social. Inaspettato l’annuncio della conduttrice che rivela: “E’ una grandissima sofferenza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi, nota conduttrice 48enne, dice addio a Mediaset dopo ben 25 anni.

La Marcuzzi, una delle regine dell’azienda di Piersilvio Berlusconi, fa il clamoroso annuncio in un post su Instagram spiegando le ragioni che l’hanno portata alla difficile scelta. “E’ una grandissima sofferenza”, sottolinea la bionda conduttrice.

Alessia Marcuzzi è impegnata come sappiamo anche come imprenditrice con una linea di borse di successo e un nuovo brand di skin care. Chissà quindi che decida di seguire l’esempio di Gwyneth Paltrow, che ha abbandonato la carriera ad Hollywood per seguire il suo fiuto negli affari, oppure continuerà ad apparire sul piccolo schermo magari in altre reti televisive.

Alessia Marcuzzi e il post d’addio

La conduttrice in un lungo post su Instagram parla a cuore aperto ai suoi fan e spiega le ragioni che l’hanno portata alla difficile scelta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

“Ciao a tutti”, esordisce “voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta”. E annuncia: “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. E’ per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver fiducia in me tutti questi anni”.

Un duro colpo per la Mediaset e per i fan, che hanno sempre apprezzato la Marcuzzi per il suo genuino talento, che arriva ( almeno apparentemente) senza preavviso.

–> LEGGI ANCHE Al Bano Carrisi, arriva la confessione su Ylenia: ‘L’ho capito subito’. Clamoroso

–> LEGGI ANCHE Elodie in bikini blocca Instagram: Lato A di fuori – Foto

“La mia carriera è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, Isola dei Famosi, Temptation Island), e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare” ha proseguito la showgirl nel post, “Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare”.

E infine conclude: “Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”.