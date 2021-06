Alex Belli e Delia Duran: il loro giorno più bello!

Il famoso attore e fotografo Alex Belli e la compagna Delia Duran festeggiano la giornata più importante della loro vita con parenti e amici

Si sono conosciuti sul set della fiction di Canale 5 Furore – Atto Secondo e da allora non hanno mai smesso di stare assieme. Eppure la loro non è una storia che, almeno inizialmente, ha avuto vita facile.

Entrambi arrivavano da due relazioni finite tempestosamente: lui, Alex Belli, ex modello e attore aveva appena rotto con Mila Suarez, modella di origine marocchina e lei, Delia Duran, venezuelana, si era appena separata dall’ex marito violento.

Avevano quindi dovuto superare anche le voci che li volevano assieme solo per creare falsi scoop e rimanere sotto i riflettori.

Alex, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2015, aveva anche dovuto rilanciare indietro le accuse della ex, novella inquilina del Gf, che lo accusava di averla maltrattata e trascurata. Per scacciare i dubbi decide pure di partecipare a Temptation Island 2019 in coppia proprio con Delia, dal quale escono più uniti che mai.

A quanto sembra il tempo pare aver dato loro ragione, visto che ad aprile il bell’attore di Centovetrine si è inginocchiato di fronte alla splendida modella e l’ha chiesta in sposa durante una romantica vacanza alle Maldive.

Ora il coronamento del sogno è completo, come testimoniato dalle immagini esclusive del settimanale Chi, che mostra i due per la prima volta marito e moglie.

Alex Belli e Delia Duran sposi raggianti a Como

I due sono convolati a nozze presso la Tenuta de l’Annunziata a Como, in mezzo a 70 invitati accorsi per festeggiare il giorno più bello.

La cerimonia si è svolta il 26 giugno ma la notizia è trapelata solo poche ore fa. La coppia si è unita con rito religioso ma non civile anche se, come dichiarato dallo sposo, hanno tutta l’intenzione di farlo al più presto.

Presenti all’evento numerosi vip amici dei due, come Stefano Sala, Pago e ancora Guenda Goria e Martina Nasoni del Gf. Una curiosità: le nozze sono state anche l’occasione per Belli di conoscere per la prima volta la suocera, arrivata dal Venezuela per stare accanto alla figlia!

Questo è il secondo matrimonio per Alex, sposato precedentemente con la modella slovacca Katarina Raniakova dal 2013 al 2017.