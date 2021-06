Ares Gate, parla Rosalinda Cannavò: “Ho paura di tornare a casa”

L’attrice, in una lunga intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia, parla per la prima volta dell’Ares Gate e di come lo sta vivendo

E’ stata proprio lei, inconsapevolmente, a scatenare il putiferio mediatico attorno al cosiddetto Ares Gate e alla morte sospetta di Teodosio Losito, lo sceneggiatore Mediaset ufficialmente suicidatosi.

Parliamo di Rosalinda Cannavò, ex Adua del Vesco, attrice di numerosissime fiction della Ares Film assieme a Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

Ieri la bellissima siciliana è stata ospite del giornalista Gabriele Parpiglia a Il Bianco e Il Nero, sulla piattaforma LiveNOW, dove per la prima volta ha raccontato di quello che ha passato e di come sta vivendo l’inchiesta giudiziaria.

A seguito delle sue dichiarazioni al collega Morra, durante una diretta del Grande Fratello Vip, infatti, dopo aver convocato come persone informate dei fatti numerosi volti dello spettacolo, la Procura di Roma ha deciso di aprire un’inchiesta.

Al momento Alberto Tarallo, ex socio e compagno di Losito risulta iscritto nel registro degli indagati per istigazione al suicidio.

Un’intervista fiume, quella di Rosalinda, in cui ha parlato apertamente di come funzionasse il mondo delle fiction e quanto si sentisse come imprigionata dall’ambiente, riuscendone ad uscire solo dopo la tragica morte dell’autore de L’Onore e Il Rispetto nel 2019. Non solo, ha confessato i timori per ciò che potrebbe accaderle dopo le sue confessioni.

Ares Gate, la Cannavò: “Era come una dipendenza, ora ho paura”

Ha spiegato di quando, partita da Messina alla volta di Roma, le fu subito imposto di cambiare il suo nome e modificare la sua età, togliendosi due anni: “Pensavo che dopo i 25 anni non avrei più trovato lavoro”.

Ha poi ammesso le relazioni fasulle a favore di copertina con Gabriel Garko e Massimiliano Morra e confessato che sia la sua famiglia che l’ex fidanzato (ora è felicemente assieme a Andrea Zenga, gieffino) erano al corrente della finzione.

“Avevo un sogno, ho accettato dei compromessi, ma ho subito le conseguenze a livello di salute, ero magrissima, volevo farla finita” ha continuato mostrando al conduttore delle foto di quel periodo in cui era pressochè invisibile.

L’attrice non ha nascosto infine che “Ho paura di tornare a casa, vivo da mesi con quest’ansia a causa di tutto quello che si è scatenato. Temo che mi possa accadere qualcosa”, un passaggio francamente inquietante.