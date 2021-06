Cecilia Rodriguez icona di stile: l’argentina lancia la moda per l’estate 2021

Cecilia Rodriguez icona di stile su Instagram. Il bikini pachtwork e il vestito bianco con le spalle scoperte lanciano la moda dell’estate.

Cecilia Rodriguez non delude mai in fatto di stile e non ha nulla da invidiare alla più famosa sorella Belen, che si gode gli ultimi momenti della gravidanza prima della nascita della sua Luna Marì.

Dopo averla vista protagonista nelle ultime settimane, anche se non direttamente, dell’Isola dei Famosi per la partecipazione del fidanzato Ignazio Moser, e aver deliziato i telespettatori del suo sorriso e il suo look perfetto, su Instagram Cecilia si conferma un’icona di stile.

Lo scatto postato con un pensiero proprio sull’Isola dei Famosi, mostra il bikini perfetto per l’estate 2021.

Il bikini indossato da Chechu fa parte della collezione Primavera Estate 2021 del Mood Hot Tropics ed è caratterizzato da un modello a triangolo con slip Brasiliano regolabile, in tessuto lycra a fantasia patchwork.

Due fantasie a contrasto che si toccano ma non si fondono in un perfetto equilibrio di vitalità e design. Una stampa leopardata caratterizzata da piccolissime macchie e una stampa astratta di nuance arancio e viola, un connubio originale e di tendenza che sicuramente dominerà questa estate.

Cecilia Rodriguez icona di stile: il romantico vestito bianco è già un must have per l’estate

Un altro scatto, un altro centro per Cecilia, che sempre su Instagram ci mostra un vestito bianco off-the-shoulder che sarà il prossimo must have per l’estate.

Un abito scollato sulle spalle che mette in mostra le scapole per uno stile sexy e deciso, come piace alla showgirl argentina e perfetto per chi intende scoprirsi senza però esagerare con scolli vertiginosi o audaci trasparenze.

Molto più ampio dei morigerati scolli a barchetta, il vestito corto che lascia le spalle scoperte arriva molto più giù, aprendosi anche sulla parte alta del décolleté e l’inizio delle braccia.

Super romantico, cattura l’attenzione su viso e acconciatura per un effetto super glamour e cosa ben più importante slancia la figura.

Gli abiti con le spalle scoperte sono una prerogativa della moda 2021, una tendenza dall’animo vintage che ci riporta alle dive Anni 50 e 60, da Audrey Hepburn a Marilyn Monroe, da Vivienne Leigh a Brigitte Bardot.

Motivi sufficienti per eleggerlo l’abito da sera 2021.