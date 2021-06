Lorella Cuccarini: un ritorno che lascia tutti sbalorditi

Lorella Cuccarini torna all’ovile e lascia di stucco i telespettatori e i fan. Il motivo è importante e pieno di significato

Questo è proprio un anno magico per la celebre ballerina e conduttrice Lorella Cuccarini, “risorta” dopo un 2020 non certo facile sul lato professionale.

Provvidenziale il suo ingresso nella scuola di Amici, il famosissimo talent show di Maria De Filippi, che l’ha voluta fortemente come nuova coach di danza, contrapposta alla famigerata Alessandra Celentano.

E’ stato un successo: il suo arrivo ha portato al programma nuova linfa vitale, tra scontri su passi a due e battibecchi tra le insegnanti durante la fase serale della trasmissione.

Ora la showgirl romana è richiestissima e, dopo infinite e incessanti indiscrezioni, pare proprio che sarà lei la nuova padrona di casa della domenica pomeriggio Mediaset al posto di Barbara D’Urso.

Certo, manca l’ annuncio ufficiale da parte della rete, ma per quello basterà aspettare ancora poche settimane, quando a settembre il network di Piersilvio Berlusconi svelerà il nuovo palinsesto.

Eppure, pare proprio che il primo amore non si scordi mai, visto che la ballerina è attesa in Rai nei prossimi giorni. Scopriamo assieme dove.

La Cuccarini a Uno Weekend su Rai 1

Lorella sarà infatti ospite della trasmissione dell’ammiraglia Rai questo sabato alle 8.30 per fare un omaggio e ricordare l’immensa Carla Fracci, recentemente scomparsa.

La sua presenza è clamorosa e segna un vero e proprio ritorno per la soubrette, dopo l’addio a La Vita in Diretta e il burrascoso scontro con Alberto Matano il giugno scorso.

La Più Amata dagli Italiani, infatti, evidentemente non lo era altrettanto dai vertici Rai che decisero di non confermarla alla guida del contenitore, al contrario del giornalista che da lì in poi proseguì la conduzione in solitaria.

Lorella non la prese esattamente bene e lanciò un’accusa non proprio velata al collega, tacciandolo di maschilismo. Dopo una bufera mediatica le cose si sono poi calmate e ora entrambi vivono un periodo di grande successo, futuri protagonisti della prossima stagione tv.