Elisabetta Gregoraci: un trionfo di curve nell’abitino di pelle. Ecco dove

Elisabetta Gregoraci è ancora una volta sulla cresta dell’onda e stavolta lo yacht di Briatore non c’entra. Il suo abitino in pelle fa scintille. Ecco dove.

Elisabetta Gregoraci regina di stile? Ancora una volta sì! In occasione di una nota trasmissione televisiva, la star ex di Flavio Briatore, ha sfoggiato un look super sexy. Bellissima e sempre in forma nonostante abbia avuto anche un figlio, la Eli nazionale, sembra essere tornata alla vita dopo il Grande Fratello. Molti gossip sono esplosi per mesi sulla sua presunta liaison con Pierpaolo Pretelli.

Ma oggi, Elisabetta Gregoraci, fiera delle sue curve in un micro abitino di cui vi rileveremo i dettagli, dice sorridente di essere pronta. La conduttrice e show-girl, ex di Flavio Briatore, lo comunica pubblicamente sul suo profilo Instagram. Che sia pronta per una nuova relazione? Che ci sia finalmente un nuovo amore nella sua vita? Intanto strega i fan con un look davvero troppo sexy.

Elisabetta Gregoraci esplode in un abitino succinto e davvero troppo sexy. I dettagli

Ma dove andrà Elisabetta Gregoraci così sexy e tutta agghindata? In realtà, non è un mistero per nessuno la sua eleganza proverbiale. L’abbiamo potuta ammirare all’interno della casa più spiata d’Italia, sfoggiare un look migliore dell’altro. Sono infatti passati alla storia gli outfit di Eli al Grande Fratello. Una vera e propria icona di stile e soprattutto, con un fisico davvero mozzafiato.

Ma a far andare in visibilio i fan è l’ultima trovata alla moda di Elisabetta Gregoraci. La show-girl è passata dalle spiagge di Forte dei Marmi dov’è stata avvistata in compagnia di Flavio Briatore. Ritorno di fiamma? Non sembrerebbe: la ex coppia più cool d’Italia era in vacanza con il figlio Nathan Falco, per cercare appunto, di far rivivere dei momenti familiari al ragazzo.

Ed è proprio in tv che Elisabetta Gregoraci compie il suo grande ritorno. Con un sibillino “Pronta” con tanto di cuoricino sul suo profilo Instagram, la star è apparsa più radiosa che mai. Complice il suo ultimo outfit da togliere semplicemente il fiato!

Durante la trasmissione Battiti Live che la vede ancora una volta conduttrice, Eli ha esordito sul palco vestita con un micro abitino in pelle che ne esaltava le curve.

LEGGI ANCHE –> Sara Croce esplosiva con un micro costume: forme illegali – FOTO

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci in micro-bikini, si riprende e pubblica: si vede troppo – FOTO

E che dire del colore di questo jumpsuit? Un blu elettrico quasi viola che fascia la Gregoraci come non mai! Uno smoky eye e gioielli dorati, completano poi questo look impeccabile.