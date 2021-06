Sara Croce esplosiva con un micro costume: forme illegali – FOTO

Sara Croce ha condiviso una fotografia su Instagram in cui indossa un costume incredibile che esalta il suo corpo e le sue forme illegali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce sta diventando sempre di più una star sul web: la nativa di Garlasco continua a pubblicare fotografie strepitose in cui mette in mostra la sua bellezza stordente e il suo incredibile corpo. La modella è dotata di un fisico spaziale e le sue curve pericolose fanno sempre salire la temperatura su Instagram.

La classe 1998 sta trascorrendo le sue vacanze in giro per l’Itali, ovviamente in posti meravigliosi: dopo una breve tappa a Capri, la ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ è andata in Sardegna. Ovviamente dalle spiagge straordinarie la ragazza condivide fotografie infuocate in cui indossa costumini davvero niente male.

Sara Croce strepitosa: il micro costume esalta le sue forme spaziali

Sara Croce ha catturato l’interesse dei suoi followers (e non) pubblicando una fotografia da arresto cardiocircolatorio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Il costume che l’ex Madre Natura indossa copre decisamente ben poco: parte del suo seno da urlo è in bella mostra e fa impazzire i fans. Come se non bastasse, anche sotto l’indumento da spiaggia copre poco e niente: il suo didietro da paura manda in visibilio gli utenti mentre il suo stacco di coscia è semplicemente imperioso. La nativa di Garlasco assume una posa estremamente sexy che accende la fantasia dei suoi ammiratori. Il post ha già inanellato 49mila likes. Gli utenti stanno inondando l’immagine di complimenti e di apprezzamenti, utilizzando anche emoticon alquanto eloquenti.

LEGGI ANCHE –> ELISABETTA GREGORACI IN MICRO-BIKINI, SI RIPRENDE E PUBBLICA: SI VEDE TROPPO – FOTO

LEGGI ANCHE — > Lorella Cuccarini lascia di stucco i telespettatori: ecco cosa ha combinato

Per Sara non è di certo un momento semplicissimo: la ragazza ha subito un grave lutto. Qualche giorno fa, infatti, è venuta a mancare la sua cara nonna. Il post che è apparso su Instagram è stato commovente e ha di fatto emozionato tutti.