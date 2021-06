Europei 2020, Inghilterra-Ucraina si giocherà in Italia: scoppia il panico

Agli Europei 2020 c’è stata la grande festa dell’Inghilterra che ha battuto la Germania. Ma ora in Italia scoppia il panico. Ecco perché.

Gli Europei 2020 stanno dando un sacco di emozioni ai tifosi d’Europa che finalmente, dall’inizio della pandemia, ora possono godersi il Calcio. In più, per alcune nazioni ci sono stati già dei grandi trionfi, anche se la competizione non è ancora terminata. Una fra queste, l’Inghilterra, ha festeggiato orgogliosa di aver battuto la Germania. Un match molto importante che però avrà anche delle conseguenze in Italia.

A Londra ci sono stati grandi festeggiamenti per la vittoria dell’Inghilterra contro la Germania. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere fuori dai giochi così presto, la squadra allenata da Joaquim Low. Eppure è successo e con il risultato di un secco 2-0, con i gol di Sterling e Kane, l’Inghilterra vola ai quarti di finale, sotto lo sguardo compiaciuto del Principe William e di Kate Middleton. Ma ora in Italia, sta scoppiando il panico.

Europei 2020: l’Inghiterra giocherà contro l’Ucraina in Italia. È panico all’Olimpico

Dopo la vittoria contro la Germania, l’Inghilterra si appresta a sfidare l’Ucraina agli Europei 2020. Stavolta però la partita si giocherà in Italia, allo Stadio Olimpico di Roma. Il Governo italiano ha immediatamente tuonato contro questa decisione, ponendo dei veti ben precisi. Ma perché questo match dei quarti di finale sta gettando nel panico il nostro Paese?

La risposta è ancora una volta Covid-19. Ebbene sì, anche agli Europei 2020 l’Italia raccomanda alla massima attenzione. La diffusione, infatti, della Variante Delta sta causando il delirio nel Regno Unito e in particolare in Inghilterra. Ma anche il nostro Paese comincia a registrare i primi casi di variante ricoverati in terapia intensiva. È di nuovo allarme contagio e il Calcio subirà delle norme ben precise.

Durante questi Europei 2020 sono scesi in campo anche i governi. Quello inglese, ad esempio, ha invitato saggiamente i tifosi a non andare in trasferta in Italia per evitare un brusco innalzamento dei livelli di contagio.

–> LEGGI ANCHE Cristiano Ronaldo, il gesto dopo la partita solleva un polverone: pioggia di critiche

–> LEGGI ANCHE Calcio, svolta incredibile: la UEFA abolisce una regola storica

Lo stesso assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha comunicato che la partita Inghilterra-Ucraina si giocherà senza tifosi che provengono dalla Gran Bretagna sugli spalti dell’Olimpico. Si ricordi, inoltre, che per tutti i viaggiatori che partono dal Regno Unito per giungere in Italia, è obbligatoria una quarantena fiduciaria di 5 giorni.