Giula Salemi e Pierpaolo Pretelli: la loro “Estate più calda”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: dopo la vacanza di coppia, i “Prelemi” ancora insieme per “Estate più calda”, hit dell’estate 2021.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti davanti alle telecamere del GF Vip, per poi continuare a raccontare il loro amore bollente via social una volta finito lo show.

I loro post di coppia e il racconto delle loro avventure spopolano sui social, con schiere di fan pazzi dei “Prelemi”.

Reduci dalla loro prima vacanza di coppia nella Repubblica Dominicana, i due rimangono ancora davanti ai riflettori, questa volta con sottofondo musicale.

Tra le tante canzoni candidate a farci ballare sotto l’ombrellone o nelle lunghe notti stellate infatti c’è anche la hit “L’estate più calda” di Pierpaolo Pretelli e Giorgina (scritta con Shade e prodotta da Jaro). Dopo la partecipazione al Gf Vip, Pretelli ha approfittato del successo che l’ha travolto si è dato da fare e, dopo il singolo uscito lo scorso anno, ha voluto fare il bis.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il video bollente

Protagonista con Pierpaolo Pretelli nel video della canzone dal coinvolgente ritmo reggaeton è appunto Giulia Salemi, musa ispiratrice della canzone.

Innamorati matti nella vita, i due sono affiatatissimi anche sul set.

Danze sfrenate a bordo piscina, movenze sensuali in barca e baci bollenti al tramonto sono gli ingredienti della clip. “Balliamo per tutta la vita come se fosse sempre stasera”, canta Pierpaolo abbracciato alla sua Giulia sulle note sensuali della canzone.

“La complicità e l’entusiasmo sono stati gli ingredienti chiave” hanno svelato i Prelemi in un intervista.

E visto il successo sui social, i Prelemi non hanno perso l’occasione di fare qualche sponsor anche nel vidoclip.

Giulia Salemi nel video infatti indossa un completo bianco e un abito fucsia Les filles d’Eva, marchio d’abbigliamento femminile disegnato dal suo amico Matteo Manzini. Li alterna al bikini e kimono tie dye Smmr Beachwear, la sua linea di costumi.

Pierpaolo Pretelli invece, sfoggia un fisico scolpito e abbronzato, tra camicie aperte e costumi Sonny Bono, brand di cui è testimonial.