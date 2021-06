Harry e Meghan ancora sulla scena: depositato il marchio “Lilibet Diana”

Harry e Meghan tornano a far parlare di loro di nuovo a causa della nuova arrivata. Ora “Lilibet Diana” non è più di pubblico dominio.

Harry e Meghan sono ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica.

Dopo le discussioni con la Regina Elisabetta riguardo l’utilizzo del suo soprannome per la secondogenita della coppia, il principe e la Markle si sono voluti tutelare sull’unicità del nome frutto di discordie.

Secondo il portavoce del duca e della duchessa di Sussex, infatti, il nome “Lilibet Diana” non è più di dominio pubblico.

La decisione dovrebbe fare in modo che altri siano dunque impossibilitati a impossessarsi del nome, non ad usarlo per i propri figli, ma piuttosto a lucrare sul nome o fare business utilizzando l’immagine della bimba.

E non solo all’anagrafe, ma anche in rete. Infatti, i due hanno pensato di registrare “il marchio” e acquistare la maggior parte dei domini online inerenti al nome della piccola.

“Come spesso accade con le figure pubbliche” ha rivelato un portavoce anonimo dei Sussex a people.com, “un significante numero di domini di potenziali nomi viene acquistato dal team per prevenire lo sfruttamento dello stesso una volta scelto e pubblicamente condiviso”.

Harry e Meghan, l’acquisto senza l’approvazione della Regina Elisabetta

Da tutta la storia emerge però anche un altro dato interessante sulle attuali dinamiche in casa Windsor.

La fonte aggiunge infatti che Harry e Meghan hanno acquistato i domini online “prima ancora che la Regina Elisabetta approvasse i nomi”.

Come ben sappiamo, la Regina Elisabetta deve sempre avere l’ultima parola su queste decisioni, ma a quanto pare, Harry e Meghan le prendono a priori.

Decisione che a quanto pare ha scatenato l’ira della regina, che non è stata molto felice di veder usato il suo soprannome.

Insomma, la piccola Lilibet Diana, che prende invece l’altra metà del nome dall’indimenticabile principessa del Galles, è appena venuta al mondo ma il suo nome è già su tutti i giornali.