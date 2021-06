Drammatico incidente stradale: motociclista quarantenne grave

Brutto incidente questa notte, coinvolto un motociclista sbalzato dal suo mezzo. Portato in ospedale con lesioni gravi in codice rosso

Incidente questa notte sulle strade del nord Italia: a rimanere coinvolto un motociclista di 41 anni che viaggiava in sella alla sua moto.

E’ il secondo nel giro di pochi mesi nella zona: ad aprile sempre un centauro si era scontrato con un’auto, riportando ferite drammatiche e si era reso necessario il trasporto in ospedale, dove era arrivato in codice rosso.

In seguito al violento impatto i medici gli avevano diagnosticato trauma cranico e frattura di una gamba con una prognosi di svariati giorni.

Stanotte un episodio simile per lo sfortunato guidatore che, per motivi ancora non chiari, ha perso il controllo del suo mezzo lungo una strada ad alta percorrenza, sfiorando per un soffio la tragedia.

L’incidente a Inveruno, paese alle porte di Milano

E’ successo in questa cittadina di poco più di 8000 abitanti nell’hinterland nord-est milanese. Il fatto è accaduto verso le 2.20 di questa notte, l’uomo si trovava alla guida della sua moto in Viale Europa, all’incrocio con la rotatoria della strada provinciale 31 quando ha iniziato ad avere problemi.

Ad avvisare i soccorritori dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza sono stati alcuni automobilisti che passavano per quello stesso tratto di strada. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, gli stessi hanno fornito alla vittima i primi soccorsi.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari gli hanno riscontrato un serio trauma alla gamba destra e dopo averlo stabilizzato, hanno deciso per il suo ricovero d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Il motociclista vi è stato ammesso in codice rosso, al momento le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Dalle prime testimonianze raccolte, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente, solo l’uomo, che ha perso per motivi tuttora ignoti il controllo del motociclo e che sarà ascoltato dalle forze dell’ordine nelle prossime ore.

Impegnati sul luogo dell’accaduto i Vigili del Fuoco assieme ai militari dell’Arma, che stanno compiendo accertamenti volti a delineare le esatte dinamiche.