Grande attesa per l’incontro decisivo tra il campione, l’agente Jorge Mendes e la dirigenza della Juventus. Scopriamo i dettagli della vicenda

Dopo l’uscita del Portogallo dai Campionati Europei, in molti si chiedono quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Come tutti i calciatori impegnati agli Europei, il portoghese ha deciso di rinviare ogni decisione sul proprio futuro al termine del torneo continentale itinerante.

Siamo ormai giunti alle fasi finali e per molti fuoriclasse è arrivato il momento di capire cosa fare nella prossima stagione. La scelta dovrà essere presa prima della partenza per le vacanze. I giocatori saranno disponibili nuovamente per le squadre ad inizio agosto quando molti dei giochi di mercato saranno definiti.

La Juventus non vuole creare interferenze nelle scelte del calciatore portoghese. La dirigenza ha pronto un piano di mercato sia se Ronaldo decida di restare che invece chieda di essere liberato con un anno di anticipo.

SE RONALDO DECIDESSE DI RESTARE IL REPARTO SAREBBE COMPLETATO CON UNA QUARTA PUNTA

Nelle ultime ore si sta facendo largo un’ipotesi clamorosa, che riguarda la decisione di Ronaldo non solo di rimanere alla Juventus ma di prolungare il proprio contratto fino al 2023 con la spalmatura del contratto da 31 milioni netti su due stagioni.

Se il fuoriclasse portoghese accettasse di rimanere con una spalmatura dell’ingaggio, sarebbe una scelta che lo legherebbe a vita ai colori bianconeri, alleggerendo al contempo le casse della società.

Per questi motivi all’incontro in programma nelle prossime ore tra Ronaldo e i dirigenti della Juventus, sarà presente l’agente Jorge Mendes che farà il punto sulle eventuali offerte o magari inizierà a parlare di una buonuscita.

L’allenatore Max Allegri guarda interessato la vicenda poiché sa bene che la permanenza o meno di Ronaldo cambierà drasticamente gli scenari di mercato. Paul Dybala è certo di rimanere con relativo rinnovo del proprio contratto. Se il pallone d’oro portoghese dovesse andare via, il club piemontese punterebbe su Gabriel Jesus del Manchester United o Icardi del Psg per completare il reparto offensivo con Morata già confermato.

Con la permanenza di Cristiano Ronaldo l’attacco potrebbe venire completato con una quarta punta. L’obiettivo sarebbe Gianluca Scamacca del Sassuolo, valutato 20 milioni.