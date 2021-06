Si schianta con il monopattino contro un camion: gravissimo cinquantenne

Terribile scontro tra un cinquantenne in monopattino e un autoarticolato. Il conducente del mezzo elettrico portato d’urgenza in ospedale

Drammatico incidente ieri pomeriggio tra un camion con rimorchio e un monopattino elettrico che viaggiavano sulla stessa strada.

A rimanere ferito gravemente un cinquantenne alla guida del due ruote, colpito con violenza dal camion. Il conducente del mezzo pesante è immediatamente sceso per prestare i primi soccorsi allo sventurato che giaceva immobile sull’asfalto. I primi a giungere sul posto dei vigili in moto.

Ha quindi allertato l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, che ha fatto arrivare velocemente un’ambulanza e un’auto medica. I sanitari hanno immediatamente capito la gravità della situazione, viste le importanti ferite dell’uomo e lo hanno trasportato d’urgenza al primo ospedale disponibile.

Illeso l’altro guidatore, pur se comprensibilmente in stato di choc per quanto successo.

Milano, scontro camion-scooter, in codice rosso il cinquantenne

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio alle 16.45 in Via Litta Modigliani all’incrocio con Via Bovisasca, nella metropoli lombarda. I due mezzi stavano viaggiando per Via Amoretti, entrambi nella stessa direzione quando, per motivi ancora in via di accertamento, sono entrati in collisione.

Pare che l’uomo sulla tavoletta elettrica si trovasse alla destra del camion, uno dei mezzi con rimorchio utilizzati per trasportare gli attrezzi della manutenzione strade, quando è stato travolto dallo stesso.

Il conducente è sceso subito dalla cabina sentendo l’urto e ha visto l’uomo a terra, immobile. Ha avvisato quindi il 118. Ad arrivare per primi sul posto i vigili motociclisti del Comando di Zona 8, seguiti dai colleghi della Radiomobile.

Nel frattempo i paramedici hanno trasportato il 51enne all’ospedale Niguarda con gravissime lesioni agli arti inferiori. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle condizioni mediche del ferito.

–> Leggi anche Drammatico incidente stradale: motociclista quarantenne grave

–> Leggi anche Spaventoso incidente: tir coinvolti. Intervengono i Vigili del Fuoco

In queste ore gli agenti della Polizia Municipale di Milano, i cosiddetti ghisa, sono al lavoro per capire le dinamiche esatte di quanto accaduto, interrogando il camionista e ascoltando le testimonianze, oltre a visionare le telecamere di zona. L’ipotesi è che il guidatore non si sia reso conto della presenza del cinquantenne sul minuscolo mezzo e lo abbia colpito inavvertitamente.