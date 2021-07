Wanda Nara ha piazzato sul web uno scatto davvero esagerato in cui ha un perizoma che è sottilissimo: il fondoschiena fa girare la testa a tutti.

Wanda Nara sa sempre come far parlare di sé. L’argentina, negli anni scorsi, aveva monopolizzato le copertine dei quotidiani del gossip per le sue vicende amorose. La nativa di Buenos Aires, che sia in televisione o sul web, non passa mai inosservata. Le sue fotografie esplosive conquistano sempre l’attenzione di tutti: la classe 1986 ama mettere in mostra le sue curve fenomenali.

Wanda non sbaglia mai un colpo e i suoi post ottengono sempre ottimi riscontri. La 34enne provocò diversi mal di testa pubblicando una fotografia in cui era in piscina e indossava un costumino a perizoma che metteva in risalto il suo didietro panoramico.

Wanda Nara, didietro spettacolare: il perizoma è un filo troppo sottile

Tutte le fotografie di Wanda Nara postate online sono una gioia per gli occhi degli innumerevoli followers.

La casa della showgirl è davvero spettacolare: nel suo interno c’è addirittura una SPA e una piscina incredibile. Qualche giorno fa mandò in subbuglio i social network postando il suo didietro da urlo proprio in primissimo piano. L’argentina ama allenarsi e i risultati sono ben visibili sulle sue gambe e sui suoi glutei.

La nativa di Buenos Aires, stesa a bordo piscina, sembra proprio una sirena. La moglie e agente del calciatore Mauro Icardi manda in visibilio gli utenti di Instagram con scatti bollenti e prorompenti. Wanda non è protagonista solamente sui network, ma anche in televisione. La splendida showgirl è stata ospite dei cosiddetti salotti televisivi, è stata opinionista per programmi celebri come ‘Grande Fratello Vip’ e ‘Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco’. Lei, con il bomber del Paris Saint Germain, ha trascorso anche una meravigliosa vacanza alle Zanzibar, deliziando la platea con fotografie stupefacenti.