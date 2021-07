Oggi avrebbe compiuto 60 anni: il ricordo di Lady Diana

L’indimenticabile Principessa del Popolo nasceva oggi, 1° Luglio 1961. Ripercorriamo assieme la vita di Lady Diana Spencer

Sono passati quasi 24 anni da quel tragico 31 agosto quando sotto il tunnel de l’Alma a Parigi perde la vita Lady Diana Spencer, Principessa del Galles.

La sua tragica scomparsa fa ben presto il giro del mondo e sono milioni le persone, non solo nel Regno Unito, a piangerne la morte. La Regina Elisabetta, la quale non ha mai avuto rapporti idilliaci con la nuora, le rende omaggio e le concede un funerale in pompa magna, nonostante non sia più un’ Altezza Reale. Due miliardi di spettatori da tutto il mondo seguono la cerimonia.

Nata in una famiglia dell’aristocrazia inglese, gli Spencer, Diana è una bimba dolce e schiva che cresce in campagna e amante dei bambini. A 19 anni l’incontro con Carlo d’Inghilterra durante una battuta di caccia. I due si fidanzano e convolano a nozze il 29 Luglio 1981 in una cerimonia a St. Paul trasmessa in mondovisione e seguita da 750 milioni di persone.

L’unione, però, non è felice: da anni il Principe è innamorato, ricambiato, di Camilla Parker-Bowles ormai sposata anch’essa e con figli. Nonostante tutto, la coppia reale ha due bambini, William, nato nel 1982 e Harry, nel 1984.

Iniziano i problemi, la giovane Diana si sente sempre più sola e fuori luogo nel contesto della Royal Family e non lo nasconde. La stampa britannica le affibbia il soprannome di Principessa Triste ma al contempo inizia a riservarle sempre più attenzioni.

Diana, la Principessa del Popolo dal cuore d’oro

La Principessa del Galles, da timida ventenne si trasforma in una giovane donna glamour e i rotocalchi fanno a gara per metterla in copertina. In più è una madre amorevole e affettuosa nonchè una madrina appassionata di numerosi enti benefici. E’ lei la prima dei reali inglesi a interessarsi verso la fine degli anni Ottanta al problema sempre più dilagante dell’AIDS.

La spaccatura con il marito Carlo appare sempre più netta e all’inizio dei Novanta cominciano a trapelare notizie su i loro reciproci tradimenti. Il 9 dicembre 1992 il Primo Ministro inglese John Major annuncia la loro inevitabile separazione. Il divorzio venne poi ufficializzato nel 1996 e a Diana venne data una buonauscita di 17 milioni di sterline ma le venne tolto il titolo di Altezza Reale.

Il 22 luglio 1997 partecipa con altre personalità ai funerali nel Duomo di Milano di Gianni Versace, lo stilista assassinato solo pochi giorni prima a Miami, suo grande amico che la vestiva spesso. Poco più di un mese dopo, la tragica scomparsa della Principessa dal cuore d’oro.