Barbara D’Urso, in uno scatto tutta la sua vita. La FOTO intenerisce il web

La bella e brava conduttrice Barbara D’Urso ha condiviso una scatto che ha fatto emozionare il web. La foto evoca vecchi ricordi.

Bella, brava, strepitosa, Barbara D’Urso è una star della televisione italiana. Negli anni si è imposta nel panorama artistico con competenza e voglia di fare, la sua personalità ha fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori.

Seguitissima nei suoi programmi televisivi, la conduttrice è sempre sul pezzo, grazie alla squadra che l’accompagna ogni notizia in prima pagina è sua, ogni scoop ha la sua firma. Barbara è molto seguita su Instagram ed è proprio sul social che ha voluto condividere un momento speciale con i suoi follower.

In uno scatto la sua vita, quanta tenerezza e quanto amore

La Barbarella nazionale su Instagram è seguita da 2,7 milioni di follower, proprio con i suoi amici virtuali condivide la sua vita fatta di gioie e dolori. Ieri ha postato un ricordo che ha emozionato milioni di persone: “Non ho molte foto tutti insieme e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi. Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita…”

Uno scatto pieno d’affetto e d’amore ma anche di ricordi e forse un pizzico di malinconia, Barbara è molto diversa, si vede con i capelli scuri e lunghi, raccolti in una coda di cavallo, nel tempo però ha conservato la dolcezza nel suo sguardo ed un sorriso accennato che dona felicità.

Barbara ha aperto il suo cuore ai suoi fan e questo per loro è stato un vero atto d’amore.

Molte persona l’hanno ringraziata per la fiducia che ripone in loro, non tutti i vip si mettono a nudo ricordando con i loro amici virtuali e con il mondo estraneo gli affetti più cari di una vita.