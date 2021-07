Tina Cipollari rimasta vittima di un incidente: i particolari

Brutto incidente per la nota opinionista di Maria De Filippi. Tina Cipollari vittima di un infortunio in casa

Una brutta disavventura quella capitata a Tina Cipollari, rimasta ferita in seguito a un incidente domestico. L’accaduto poteva avere conseguenze drammatiche per l’opinionista di Uomini e Donne che se l’è vista proprio brutta.

Stando alle dichiarazioni di un suo conoscente, la donna era intenta ai fornelli quando una goccia di olio bollente è schizzata, finendole sulla palpebra.

Grande spavento per la donna che è corsa subito in ospedale dove è stata medicata e le è stata applicata una benda all’occhio.

I fan della romana possono però tirare il fiato, visto che quanto successo, sebbene l’abbia spaventata non poco, tuttavia non è grave, come ha precisato l’amico: “Nonostante si tratti di un brutto inconveniente, basterà attendere qualche giorno per togliere la fasciatura”.

Tina Cipollari e l’incidente: “Con lei era il minimo”

Le immagini del volto del dating show sono state pubblicate sul settimanale Nuovo e hanno destato preoccupazione tra i suoi innumerevoli follower. Allarme rientrato, fortunatamente, e che la stessa showgirl ha commentato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Raggiunta dai giornalisti del giornale, con la sua inconfondibile verve e simpatia ha così dichiarato: “Con Gemma sempre davanti agli occhi era il minimo!”. Irrefrenabile Tina.

Nelle settimane scorse, come accaduto anche gli anni passati, si erano rincorse le voci che la volevano lasciare Uomini e Donne per trasferirsi col compagno Vincenzo in quel Firenze, dove lui ha un’attività di ristoratore.

I rumors erano partiti in seguito al suo saluto apparso un po’ malinconico durante l’ultima puntata del dating show e aveva messo sul chi va là gli spettatori più affezionati, in ansia all’idea di perdere il punto di riferimento del loro programma preferito.

Nulla di più sbagliato: la Cipollari è confermatissima per la nuova stagione 2021/2022 della trasmissione, così come il suo collega e amico Gianni Sperti e la silente opinionista ex Drive-In Tinì Cansino.