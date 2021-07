Cristina Chiabotto a due mesi dal parto: prova costume perfetta

Cristina Chiabotto, dopo il parto la foto della prova costume che svela una forma perfetta. E per l’ex Miss Italia ritorno alla mondanità.

Cristina Chiabotto fa la prova costume a meno di due mesi dal parto.

L’ex Miss Italia 34enne si prepara all’estate da mamma e si lascia ammirare sui social in una foto in cui indossa un intero monospalla: è in forma strepitosa.

“Prove d’estate”, scrive nel post che accompagna la foto. Il 7 maggio scorso è nata la sua adorata Luce Maria, avuta del marito Marco Roscio.

Il suo segreto è non aver preso molti chili durante la gravidanza, aver fatto movimento e non aver mai smesso di allenarsi, prima col pilates, ora con un metodo specifico post gravidanza, come fa vedere quotidianamente nelle sue IG Stories.

“Ho preso poco più di dieci chili, mangio senza particolari restrizioni. Essendo molto alta e con il bacino di costituzione largo, il peso che ho preso penso si sia distribuito bene”, aveva confessato la Chiabotto a Gente pochi giorni prima del parto. Alta 184 centimetri, la conduttrice e modella prima di rimanere incinta pesava 69 chilogrammi, col pancione è arrivata a circa 79, e adesso è tornata quella che era senza problemi.

“Sin dall’inizio della gravidanza mi sono allenata con pilates, camminate, ballet fit, una sorta di danza classica fitness. Il movimento mi ha aiutata a restare nel giusto peso senza privarmi di ciò che desideravo mangiare”, aveva anche aggiunto al settimanale.

Cristina Chiabotto a un mese e mezzo dal parto torna mondana: stupenda

Cristina Chiabotto si regala la sua prima uscita da mamma all’evento Chopard a Milano, ed è stupenda nel suo abito romantico.

Al pranzo organizzato dal noto brand di gioielli accanto a lei ci sono pure Marica Pellegrinelli, Paola Di Benedetto e Catrinel Marlon.

Cristina è truccata alla perfezione, il make up leggero curato da Michele Magnani impreziosisce i suoi lineamenti, mentre i capelli sono lasciati sciolti e morbidi, con le onde. Porta un vestito bianco avorio con ricami firmato Alberta Ferretti, ai piedi sandali gioiello bassi.

E’ in forma perfetta e sorride di gusto: la gioia che prova per la maternità rende tutto ancora più bello e prezioso.